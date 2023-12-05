https://ria.ru/20231205/volontery-1913854441.html

Чернышенко: в России более 21 миллиона человек занимаются волонтерством

Чернышенко: в России более 21 миллиона человек занимаются волонтерством - РИА Новости, 05.12.2023

Чернышенко: в России более 21 миллиона человек занимаются волонтерством

Более 21 миллиона человек в России занимаются волонтерством, среди них 30% молодежи, а в вузах работают более 650 волонтерских объединений, заявил вице-премьер... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:54

2023-12-05T12:54

2023-12-05T12:54

общество

дмитрий чернышенко

волонтеры

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Более 21 миллиона человек в России занимаются волонтерством, среди них 30% молодежи, а в вузах работают более 650 волонтерских объединений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В аппарате вице-премьера напомнили, что 5 декабря ежегодно во всем мире отмечается Международный день добровольцев, праздник учрежден в 1985 году по предложению Генеральной Ассамблеи ООН, в этом году он проходит под девизом "Сила коллективных действий: если бы каждый мог внести свой посильный вклад". "Олимпиада, проводимая в Сочи в 2014 году, дала мощный толчок развитию добровольческого движения в России. На тот момент волонтерская команда составляла порядка 30 тысяч человек. Сегодня добровольческое движение вышло на принципиально новый уровень, и лучшим тому подтверждением служит желание огромного числа людей попробовать свои силы в качестве волонтера. В нашей стране безвозмездно делают добрые дела более 21 миллиона человек. Среди них - 30% молодежи. Свыше 650 волонтерских объединений работают на базе вузов", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он добавил, что что в России постоянно расширяются сферы волонтерской деятельности, растет число добровольцев. С 2017 года по инициативе президента России создана и успешно функционирует платформа ДОБРО.РФ, которая объединяет почти 6 миллионов волонтеров, 100 тысяч организаций и 100 тысяч проектов, в которых может принять участие каждый желающий, наибольшее количество волонтеров вовлечено в патриотическую, социальную, событийную, экологическую, культурную и иные сферы, волонтерство также широко представлено в спортивной сфере, подчеркнули в аппарате Чернышенко. "В 2024 году нас ждет череда ярких спортивных событий мирового масштаба – международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", Игры БРИКС, Всемирные игры дружбы. Уверен, эти события откроют очередную главу волонтерского движения в России", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20230721/istoriya-1885568424.html

https://ria.ru/20231204/volonter-1913695538.html

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общество, дмитрий чернышенко, волонтеры