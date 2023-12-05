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Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся

Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся - РИА Новости, 05.12.2023

Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся

Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T03:02

2023-12-05T03:02

2023-12-05T03:02

владивосток

происшествия

россия

приморский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

toyota corolla

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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 17 на улице Сахалинской… Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и въехал в три припаркованные автомашины: Toyota Prius, Nissan AD, Nissan Note, после чего покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Скрывшийся с места аварии водитель был остановлен сотрудниками Росгвардии на улице Ивановской. Нарушителем оказался 63-летний местный житель. По данным полиции, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его водительский стаж - 32 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году его привлекали 43 раза. На водителя составили ряд административных материалов, их направят в суд. Также ему предстоит компенсировать ущерб владельцам поврежденных машин.

https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html

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владивосток, происшествия, россия, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), toyota corolla