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Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся - РИА Новости, 05.12.2023
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся
Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:02
2023-12-05T03:02
2023-12-05T03:02
владивосток
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 17 на улице Сахалинской… Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и въехал в три припаркованные автомашины: Toyota Prius, Nissan AD, Nissan Note, после чего покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Скрывшийся с места аварии водитель был остановлен сотрудниками Росгвардии на улице Ивановской. Нарушителем оказался 63-летний местный житель. По данным полиции, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его водительский стаж - 32 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году его привлекали 43 раза. На водителя составили ряд административных материалов, их направят в суд. Также ему предстоит компенсировать ущерб владельцам поврежденных машин.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
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владивосток, происшествия, россия, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), toyota corolla
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Toyota Corolla
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся
Во Владивостоке пьяный водитель внедорожника протаранил три машины и скрылся