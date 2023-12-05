Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/voditel-1913780592.html
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся - РИА Новости, 05.12.2023
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся
Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T03:02
2023-12-05T03:02
владивосток
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757800502_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_cb30f622bc23ac0f12b530221c2f00b4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 17 на улице Сахалинской… Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и въехал в три припаркованные автомашины: Toyota Prius, Nissan AD, Nissan Note, после чего покинул место происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Скрывшийся с места аварии водитель был остановлен сотрудниками Росгвардии на улице Ивановской. Нарушителем оказался 63-летний местный житель. По данным полиции, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его водительский стаж - 32 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году его привлекали 43 раза. На водителя составили ряд административных материалов, их направят в суд. Также ему предстоит компенсировать ущерб владельцам поврежденных машин.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757800502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a11b1ef0979718860eb616cc0d0956e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, происшествия, россия, приморский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), toyota corolla
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Toyota Corolla
Во Владивостоке пьяный водитель протаранил три машины и скрылся

Во Владивостоке пьяный водитель внедорожника протаранил три машины и скрылся

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда Нетрезвый водитель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пьяный водитель за рулем внедорожника разбил во Владивостоке три припаркованные машины и скрылся, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«
"Поступило сообщение о массовом дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 17 на улице Сахалинской… Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и въехал в три припаркованные автомашины: Toyota Prius, Nissan AD, Nissan Note, после чего покинул место происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал. Скрывшийся с места аварии водитель был остановлен сотрудниками Росгвардии на улице Ивановской.
Нарушителем оказался 63-летний местный житель. По данным полиции, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Его водительский стаж - 32 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году его привлекали 43 раза.
На водителя составили ряд административных материалов, их направят в суд. Также ему предстоит компенсировать ущерб владельцам поврежденных машин.
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем в Приволжском районе Астраханской области. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Под Астраханью три человека погибли в ДТП с грузовиком
Вчера, 22:39
 
ВладивостокПроисшествияРоссияПриморский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала