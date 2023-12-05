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Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 05.12.2023
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16:18 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/vklady-1913919800.html
Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах
Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 05.12.2023
Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:18
2023-12-05T16:18
экономика
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам. Согласно проекту, граждане - получатели соцподдержки с подтвержденным низким уровнем доходов смогут открывать социальные банковские вклады и счета (не более одного на человека). Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на 1 процентный пункт. При этом процентные доходы должны перечисляться на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на 1 процентный пункт; свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре социального банковского счета. Открыть такой вклад (счет) можно будет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Договор на открытие социального банковского вклада (счета) будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом банки будут не вправе отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на такой же срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки. Договор должен предусматривать расчеты в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир". При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.
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экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Экономика, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах

ГД приняла в первом чтении проект о социальных вкладах до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.
Согласно проекту, граждане - получатели соцподдержки с подтвержденным низким уровнем доходов смогут открывать социальные банковские вклады и счета (не более одного на человека). Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на 1 процентный пункт.
При этом процентные доходы должны перечисляться на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на 1 процентный пункт; свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре социального банковского счета.
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Открыть такой вклад (счет) можно будет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Договор на открытие социального банковского вклада (счета) будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом банки будут не вправе отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на такой же срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки. Договор должен предусматривать расчеты в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир". При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.
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