https://ria.ru/20231205/vklady-1913919800.html

Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах

Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах - РИА Новости, 05.12.2023

Госдума приняла в первом чтении проект о социальных банковских вкладах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:18

2023-12-05T16:18

2023-12-05T16:18

экономика

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам. Согласно проекту, граждане - получатели соцподдержки с подтвержденным низким уровнем доходов смогут открывать социальные банковские вклады и счета (не более одного на человека). Максимальная сумма такого вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно по переменной ставке, которая не может быть меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов, увеличенной на 1 процентный пункт. При этом процентные доходы должны перечисляться на отдельный счет, указанный вкладчиком. На сумму до 50 тысяч рублей, находящуюся на социальном банковском счете, будут начисляться проценты по ставке не меньше ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на 1 процентный пункт; свыше 50 тысяч рублей - по ставке, установленной в договоре социального банковского счета. Открыть такой вклад (счет) можно будет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, который состоит на учете в АСВ и имеет право привлекать деньги физлиц во вклады и на счета. Договор на открытие социального банковского вклада (счета) будет заключаться в электронной форме с использованием единого портала госуслуг. При этом банки будут не вправе отказывать в заключении таких договоров гражданам, сведения о которых внесены в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Договор социального банковского вклада будет заключаться на срок не более одного года с возможностью его продления на такой же срок, если гражданин остается получателем мер соцподдержки. Договор должен предусматривать расчеты в рублях с использованием национального платежного инструмента, то есть карты "Мир". При этом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты "Мир", а также за совершение операций по такому счету в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20231204/vklad-1913517574.html

https://ria.ru/20231127/zhku-1912010233.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов