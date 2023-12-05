https://ria.ru/20231205/vdv-1913785066.html

Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ - РИА Новости, 05.12.2023

Мобильная группа ВДВ уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T04:51

2023-12-05T04:51

2023-12-05T04:51

специальная военная операция на украине

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожила группу пехоты ВСУ под Соледаром в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций (под Соледаром - ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве. Задачу по уничтожению противника выполняли тульские десантники, получившие координаты противника от разведгруппы с БПЛА. В ведомстве уточнили, что помимо пехоты в опорном пункте был уничтожен и боекомплект противника, предназначенный для ствольной артиллерии.

https://ria.ru/20231205/kurakhovo-1913783871.html

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воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, донбасс, россия