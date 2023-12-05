https://ria.ru/20231205/vashington-1913787350.html

В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские

В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские - РИА Новости, 05.12.2023

В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские

Сотрудники полиции получили легкие ранения в результате взрыва, который произошел в понедельник вечером в пригороде столицы США Арлингтоне (штат Вирджиния),... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:52

2023-12-05T05:52

2023-12-05T10:07

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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции получили легкие ранения в результате взрыва, который произошел в понедельник вечером в пригороде столицы США Арлингтоне (штат Вирджиния), говорится в распространенном заявлении правоохранителей."Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась. Пожарные Арлингтона продолжают попытки погасить пламя", - проинформировали полицейские.Сколько конкретно сотрудников пострадало и есть ли раненые помимо стражей порядка, не уточняется.Как передает корреспондент РИА Новости, на подступах к дому, где произошел взрыв, перекрыта дорога, выставлено полицейское оцепление. В воздухе при этом чувствуется сильный запах гари, виден дым. Недалеко от места ЧП дежурят и представители СМИ.Как стало известно ранее, полицейские попытались попасть в один из жилых домов с ордером на обыск, на что находившийся внутри подозреваемый открыл стрельбу. Вскоре после этого прогремел взрыв, который, судя по видеозаписи очевидцев, буквально уничтожил двухэтажное здание.

https://ria.ru/20231128/ssha-1912263976.html

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вашингтон (штат), в мире, сша