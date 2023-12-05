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В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские - РИА Новости, 05.12.2023
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05:52 05.12.2023 (обновлено: 10:07 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/vashington-1913787350.html
В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские
В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские - РИА Новости, 05.12.2023
В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские
Сотрудники полиции получили легкие ранения в результате взрыва, который произошел в понедельник вечером в пригороде столицы США Арлингтоне (штат Вирджиния),... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T05:52
2023-12-05T10:07
вашингтон (штат)
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции получили легкие ранения в результате взрыва, который произошел в понедельник вечером в пригороде столицы США Арлингтоне (штат Вирджиния), говорится в распространенном заявлении правоохранителей."Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась. Пожарные Арлингтона продолжают попытки погасить пламя", - проинформировали полицейские.Сколько конкретно сотрудников пострадало и есть ли раненые помимо стражей порядка, не уточняется.Как передает корреспондент РИА Новости, на подступах к дому, где произошел взрыв, перекрыта дорога, выставлено полицейское оцепление. В воздухе при этом чувствуется сильный запах гари, виден дым. Недалеко от места ЧП дежурят и представители СМИ.Как стало известно ранее, полицейские попытались попасть в один из жилых домов с ордером на обыск, на что находившийся внутри подозреваемый открыл стрельбу. Вскоре после этого прогремел взрыв, который, судя по видеозаписи очевидцев, буквально уничтожил двухэтажное здание.
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вашингтон (штат), в мире, сша
Вашингтон (штат), В мире, США
В результате взрыва в пригороде Вашингтона ранены полицейские

В результате взрыва в пригороде Вашингтона полицейские получили легкие ранения

© AP PhotoМомент взрыва дома, который произошел в штате Вирджиния в США. 5 декабря 2023
Момент взрыва дома, который произошел в штате Вирджиния в США. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo
Момент взрыва дома, который произошел в штате Вирджиния в США. 5 декабря 2023
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции получили легкие ранения в результате взрыва, который произошел в понедельник вечером в пригороде столицы США Арлингтоне (штат Вирджиния), говорится в распространенном заявлении правоохранителей.
«
"Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась. Пожарные Арлингтона продолжают попытки погасить пламя", - проинформировали полицейские.
Сколько конкретно сотрудников пострадало и есть ли раненые помимо стражей порядка, не уточняется.

Как передает корреспондент РИА Новости, на подступах к дому, где произошел взрыв, перекрыта дорога, выставлено полицейское оцепление. В воздухе при этом чувствуется сильный запах гари, виден дым. Недалеко от места ЧП дежурят и представители СМИ.
Как стало известно ранее, полицейские попытались попасть в один из жилых домов с ордером на обыск, на что находившийся внутри подозреваемый открыл стрельбу. Вскоре после этого прогремел взрыв, который, судя по видеозаписи очевидцев, буквально уничтожил двухэтажное здание.
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