https://ria.ru/20231205/vashington-1913786226.html

При обысках в жилом доме в пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв

При обысках в жилом доме в пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 05.12.2023

При обысках в жилом доме в пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в понедельник вечером в одном из жилых домов Арлингтона (штат Вирджиния) в пригороде Вашингтона при попытке полиции проникнуть туда для... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T05:29

2023-12-05T05:29

2023-12-05T12:08

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в понедельник вечером в одном из жилых домов Арлингтона (штат Вирджиния) в пригороде Вашингтона при попытке полиции проникнуть туда для проведения обысков, сообщили местные правоохранители."Когда полицейские попытались попасть в дом с ордером на обыск, подозреваемый произвел несколько выстрелов внутри дома. Впоследствии в жилом доме произошел взрыв. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего", — проинформировали в полиции округа Арлингтон. Обстоятельства инцидента не уточняются. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, как в момент взрыва двухэтажный жилой дом буквально взлетает в воздух, рассыпаясь на мелкие куски. При взрыве получили легкие ранения сотрудники полиции, их число не уточняется. На месте работают бригады пожарных. Горожан просят избегать места происшествия.Как передает корреспондент РИА Новости, на подступах к дому, где произошел взрыв, перекрыта дорога, выставлено полицейское оцепление. В воздухе при этом чувствуется сильный запах гари, виден дым. Недалеко от места ЧП дежурят и представители СМИ.

https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html

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вашингтон (штат), сша, в мире