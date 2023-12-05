https://ria.ru/20231205/valensa-1914005480.html
Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом
Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 05.12.2023
Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом
Экс-президент Польши, 80-летний Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом, сообщает его официальный аккаунт в соцсети Facebook*. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:58
2023-12-05T23:58
2023-12-05T23:59
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ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Экс-президент Польши, 80-летний Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом, сообщает его официальный аккаунт в соцсети Facebook*.Во вторник в аккаунте Валенсы появился фотоснимок, на котором видно, что экс-президент лежит на больничной койке. "Меня сразил COVID" - гласит подпись к фотографии. На снимке видно, что экс-президент дышит самостоятельно, у него нормальная частота сердечных сокращений, в норме артериальное давление, насыщение крови кислородом нормальное, прокомментировал РИА Новости фотографию врач, имеющий большой опыт работы с пациентами с COVID. При этом экс-президенту Польши проводится внутривенное введение медикаментов. В последнее время в Польше растет заболеваемость коронавирусом. Тем не менее местные власти заявляют, что течение болезни в большинстве случаев легкое. По данным официальной статистики, с начала пандемии коронавируса в Польше зафиксировано более 6,5 миллиона заболеваний, 119 540 человек скончались. Валенсе 80 лет. Он страдает рядом хронических заболеваний, в частности, сахарным диабетом. В 2021 году он перенес операцию на сердце, а в январе 2022 года уже болел коронавирусом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, лех валенса, распространение коронавируса, коронавирусы
В мире, Польша, Лех Валенса, Распространение коронавируса, Коронавирусы
Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом
Экс-президент Польши 80-летний Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом
ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Экс-президент Польши, 80-летний Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом, сообщает его официальный аккаунт в соцсети Facebook*.
Во вторник в аккаунте Валенсы появился фотоснимок, на котором видно, что экс-президент лежит на больничной койке. "Меня сразил COVID" - гласит подпись к фотографии.
На снимке видно, что экс-президент дышит самостоятельно, у него нормальная частота сердечных сокращений, в норме артериальное давление, насыщение крови кислородом нормальное, прокомментировал РИА Новости фотографию врач, имеющий большой опыт работы с пациентами с COVID. При этом экс-президенту Польши проводится внутривенное введение медикаментов.
В последнее время в Польше растет заболеваемость коронавирусом. Тем не менее местные власти заявляют, что течение болезни в большинстве случаев легкое.
По данным официальной статистики, с начала пандемии коронавируса в Польше зафиксировано более 6,5 миллиона заболеваний, 119 540 человек скончались.
Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
Валенсе 80 лет. Он страдает рядом хронических заболеваний, в частности, сахарным диабетом. В 2021 году он перенес операцию на сердце, а в январе 2022 года уже болел коронавирусом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.