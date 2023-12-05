https://ria.ru/20231205/valensa-1914005480.html

Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом

Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом - РИА Новости, 05.12.2023

Экс-президента Польши Валенсу госпитализировали с коронавирусом

Экс-президент Польши, 80-летний Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом, сообщает его официальный аккаунт в соцсети Facebook*. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:58

2023-12-05T23:58

2023-12-05T23:59

в мире

польша

лех валенса

распространение коронавируса

коронавирусы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105298/70/1052987063_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_b935376756c4ffca66ba022196342271.jpg

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Экс-президент Польши, 80-летний Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом, сообщает его официальный аккаунт в соцсети Facebook*.Во вторник в аккаунте Валенсы появился фотоснимок, на котором видно, что экс-президент лежит на больничной койке. "Меня сразил COVID" - гласит подпись к фотографии. На снимке видно, что экс-президент дышит самостоятельно, у него нормальная частота сердечных сокращений, в норме артериальное давление, насыщение крови кислородом нормальное, прокомментировал РИА Новости фотографию врач, имеющий большой опыт работы с пациентами с COVID. При этом экс-президенту Польши проводится внутривенное введение медикаментов. В последнее время в Польше растет заболеваемость коронавирусом. Тем не менее местные власти заявляют, что течение болезни в большинстве случаев легкое. По данным официальной статистики, с начала пандемии коронавируса в Польше зафиксировано более 6,5 миллиона заболеваний, 119 540 человек скончались. Валенсе 80 лет. Он страдает рядом хронических заболеваний, в частности, сахарным диабетом. В 2021 году он перенес операцию на сердце, а в январе 2022 года уже болел коронавирусом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, лех валенса, распространение коронавируса, коронавирусы