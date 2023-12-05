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В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу - РИА Новости, 05.12.2023
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20:31 05.12.2023 (обновлено: 20:51 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/uss-1913985743.html
В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу
В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу - РИА Новости, 05.12.2023
В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу
Итальянские карабинеры во вторник проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T20:31
2023-12-05T20:51
италия
в мире
артем усс
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РИМ, 5 дек – РИА Новости. Итальянские карабинеры во вторник проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому предпринимателю Артему Уссу, сына сенатора РФ Александра Усса.Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении миланской прокуратуры, правоохранители действуют на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии."В эти часы карабинеры… в сотрудничестве с (агентством ЕС) Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом", - говорится в документе, который передало местное управление карабинеров.В отношении фигурантов расследования выдвинуты обвинения в организации и совершении побега Усса-младшего, где отягчающим обстоятельством стал транснациональный характер преступления.Представитель карабинеров, отвечая на вопрос РИА Новости, не смог уточнить статус обвиняемых и сказать, действительно ли были произведены их задержания. По его словам, детали операции прокуратура намерена раскрыть на пресс-конференции в среду.Расследование позволило установить, что Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями. Также следователи воссоздали подготовительные операции, которые банда провела в "месяцы, предшествовавшие побегу", а также детали плана и маршрута. "Также удалось выявить сеть сообщников различных национальностей, в отношении которых до сих пор продолжаются следственные действия", - говорится в документе.По информации газеты Il Messaggero, обвиняемые являются сербами, боснийцами и словенцами по национальности. Непосредственное участие в перемещении российского предпринимателя приняли пятеро из них.Во вторник госдеп США объявил награду в размере до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения.Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.
https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html
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италия, в мире, артем усс
Италия, В мире, Артем Усс
В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу

Италия ведет операцию по аресту 6 человек, помогавших Уссу бежать из-под ареста

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 дек – РИА Новости. Итальянские карабинеры во вторник проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому предпринимателю Артему Уссу, сына сенатора РФ Александра Усса.
Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении миланской прокуратуры, правоохранители действуют на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии.
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"В эти часы карабинеры… в сотрудничестве с (агентством ЕС) Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом", - говорится в документе, который передало местное управление карабинеров.
В отношении фигурантов расследования выдвинуты обвинения в организации и совершении побега Усса-младшего, где отягчающим обстоятельством стал транснациональный характер преступления.
Представитель карабинеров, отвечая на вопрос РИА Новости, не смог уточнить статус обвиняемых и сказать, действительно ли были произведены их задержания. По его словам, детали операции прокуратура намерена раскрыть на пресс-конференции в среду.
Расследование позволило установить, что Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями. Также следователи воссоздали подготовительные операции, которые банда провела в "месяцы, предшествовавшие побегу", а также детали плана и маршрута. "Также удалось выявить сеть сообщников различных национальностей, в отношении которых до сих пор продолжаются следственные действия", - говорится в документе.
По информации газеты Il Messaggero, обвиняемые являются сербами, боснийцами и словенцами по национальности. Непосредственное участие в перемещении российского предпринимателя приняли пятеро из них.
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Во вторник госдеп США объявил награду в размере до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения.
Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.
Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.
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