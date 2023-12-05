https://ria.ru/20231205/uss-1913985743.html

В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу

В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу - РИА Новости, 05.12.2023

В Италии ведут операцию по аресту людей, помогавших сбежать россиянину Уссу

Итальянские карабинеры во вторник проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T20:31

2023-12-05T20:31

2023-12-05T20:51

италия

в мире

артем усс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834713555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8de22d436364d05aa8c93370682e26f2.jpg

РИМ, 5 дек – РИА Новости. Итальянские карабинеры во вторник проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому предпринимателю Артему Уссу, сына сенатора РФ Александра Усса.Как говорится в поступившем в РИА Новости заявлении миланской прокуратуры, правоохранители действуют на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии."В эти часы карабинеры… в сотрудничестве с (агентством ЕС) Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом", - говорится в документе, который передало местное управление карабинеров.В отношении фигурантов расследования выдвинуты обвинения в организации и совершении побега Усса-младшего, где отягчающим обстоятельством стал транснациональный характер преступления.Представитель карабинеров, отвечая на вопрос РИА Новости, не смог уточнить статус обвиняемых и сказать, действительно ли были произведены их задержания. По его словам, детали операции прокуратура намерена раскрыть на пресс-конференции в среду.Расследование позволило установить, что Усс покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями. Также следователи воссоздали подготовительные операции, которые банда провела в "месяцы, предшествовавшие побегу", а также детали плана и маршрута. "Также удалось выявить сеть сообщников различных национальностей, в отношении которых до сих пор продолжаются следственные действия", - говорится в документе.По информации газеты Il Messaggero, обвиняемые являются сербами, боснийцами и словенцами по национальности. Непосредственное участие в перемещении российского предпринимателя приняли пятеро из них.Во вторник госдеп США объявил награду в размере до 7 миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения.Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом.Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в РФ.

https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html

https://ria.ru/20230420/minyust-1866681203.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, в мире, артем усс