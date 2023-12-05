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США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса - РИА Новости, 05.12.2023
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17:27 05.12.2023 (обновлено: 18:52 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/uss-1913945166.html
США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса
США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса - РИА Новости, 05.12.2023
США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса
Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:27
2023-12-05T18:52
сша
артем усс
государственный департамент сша
россия
в мире
италия
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса.&quot;Сегодня Госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, Госдеп призвал сообщать в ФБР любую информацию относительно нахождения россиянина.Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.В апреле этого года Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии — из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html
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сша, артем усс, государственный департамент сша, россия, в мире, италия
США, Артем Усс, Государственный департамент США, Россия, В мире, Италия
США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса

США пообещали награду в 7 млн долларов за данные о местонахождении Усса-младшего

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса.
«

"Сегодня Госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", — говорится в публикации.

В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.

Кроме того, Госдеп призвал сообщать в ФБР любую информацию относительно нахождения россиянина.
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Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
В апреле этого года Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии — из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
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