https://ria.ru/20231205/uss-1913945166.html

США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса

США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса - РИА Новости, 05.12.2023

США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса

Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:27

2023-12-05T17:27

2023-12-05T18:52

сша

артем усс

государственный департамент сша

россия

в мире

италия

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса."Сегодня Госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", — говорится в публикации.Кроме того, Госдеп призвал сообщать в ФБР любую информацию относительно нахождения россиянина.Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.В апреле этого года Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии — из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

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россия

италия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, артем усс, государственный департамент сша, россия, в мире, италия