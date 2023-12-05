США объявили награду за информацию о местонахождении россиянина Усса
США пообещали награду в 7 млн долларов за данные о местонахождении Усса-младшего
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Государственный департамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении российского предпринимателя Артема Усса.
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"Сегодня Госдепартамент объявляет о вознаграждении в рамках программы вознаграждений по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP) в размере до семи миллионов долларов для гражданина России Артема Александровича Усса", — говорится в публикации.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения.
Кроме того, Госдеп призвал сообщать в ФБР любую информацию относительно нахождения россиянина.
Сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали по американскому ордеру на арест 17 октября прошлого года в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Двадцать первого марта апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США. Спустя несколько дней российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
В апреле этого года Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии — из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".