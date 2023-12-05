https://ria.ru/20231205/ukraina-1913970814.html

Минфин США заявил, что его поддержка имеет критическое значение для Украины

Минфин США заявил, что его поддержка имеет критическое значение для Украины - РИА Новости, 05.12.2023

Минфин США заявил, что его поддержка имеет критическое значение для Украины

Финансовая поддержка США имеет критическое значение для Украины, поскольку необходима Киеву для продолжения участия в конфликте, заявила глава американского... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:57

2023-12-05T18:57

2023-12-05T18:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джанет йеллен

министерство финансов сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Финансовая поддержка США имеет критическое значение для Украины, поскольку необходима Киеву для продолжения участия в конфликте, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью изданию Punchbowl. “Они готовятся к долгой зиме и эта поддержка является критической для них, чтобы иметь возможность продолжать участвовать в войне”, - сообщила она. Кроме того, как подчеркнула глава минфина США, украинские власти в настоящее время тратят “каждый цент” своих доходов на военные цели. По этой причине, указала Йеллен, помощь Вашингтона необходима для обеспечения работы правительства, больниц, спасателей и учителей. Также она отказалась комментировать вероятность того, что даже в случае одобрения конгрессом США дополнительного запроса президента страны Джо Байдена на помощь Украине, выделенные деньги станут последними, которые одобрят для Киева американские законодатели. Ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, ситуация в днр и лнр