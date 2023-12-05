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Депутат Рады призвала украинок идти на фронт
Депутат Рады призвала украинок идти на фронт - РИА Новости, 05.12.2023
Депутат Рады призвала украинок идти на фронт
Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:42
2023-12-05T16:42
2023-12-05T17:05
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. "Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", — написала она в Facebook*.Безуглая при этом уточнила, что сама прошла службу после того, как ее мобилизовали в 2015 году. Ранее депутат сообщала, что в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование. Кроме того, предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами. Минобороны Украины ранее заявляло, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40 процентов и сейчас в рядах ВСУ их почти 43 тысячи. По данным ведомства, ранее контракт на прохождение службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. С 1 октября этого года, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики должны встать на воинский учет. На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913549069.html
https://ria.ru/20231203/myshi-1913510890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады призвала украинок идти на фронт
Депутат Верховной рады Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт.
«
"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", — написала она в Facebook*.
В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы
Безуглая при этом уточнила, что сама прошла службу после того, как ее мобилизовали в 2015 году.
Ранее депутат сообщала, что в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование. Кроме того, предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами.
Минобороны Украины ранее заявляло, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40 процентов и сейчас в рядах ВСУ
их почти 43 тысячи. По данным ведомства, ранее контракт на прохождение службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. С 1 октября этого года, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики должны встать на воинский учет.
На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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