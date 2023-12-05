https://ria.ru/20231205/ukraina-1913928026.html

Депутат Рады призвала украинок идти на фронт

Депутат Рады призвала украинок идти на фронт - РИА Новости, 05.12.2023

Депутат Рады призвала украинок идти на фронт

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:42

2023-12-05T16:42

2023-12-05T17:05

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. "Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? Лучшее волонтерство в 2024-м — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", — написала она в Facebook*.Безуглая при этом уточнила, что сама прошла службу после того, как ее мобилизовали в 2015 году. Ранее депутат сообщала, что в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование. Кроме того, предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами. Минобороны Украины ранее заявляло, что число женщин-военнослужащих за последние два года возросло на 40 процентов и сейчас в рядах ВСУ их почти 43 тысячи. По данным ведомства, ранее контракт на прохождение службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как и в случае с мужчинами. С 1 октября этого года, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики должны встать на воинский учет. На Украине с 24 февраля 2022-го введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913549069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины