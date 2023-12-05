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Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913885574.html
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 05.12.2023
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:41
2023-12-05T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего старшего разведчика 1-го отделения разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алексея Волошенюка. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Волошенюку наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре. Установлено, что Волошенюк в апреле 2022 года находился на боевой позиции в жилом доме по улице Зеленогорской в Мариуполе. Выполняя преступный приказ, он расстрелял из автомата проходящего рядом мирного жителя. От полученных ранений 61-летний потерпевший скончался на месте. Он обвинялся по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
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безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя

Украинский морпех Волошенюк получил 23 года за убийство жителя Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего старшего разведчика 1-го отделения разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алексея Волошенюка. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Волошенюку наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре.
Установлено, что Волошенюк в апреле 2022 года находился на боевой позиции в жилом доме по улице Зеленогорской в Мариуполе. Выполняя преступный приказ, он расстрелял из автомата проходящего рядом мирного жителя. От полученных ранений 61-летний потерпевший скончался на месте.
Он обвинялся по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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