https://ria.ru/20231205/ukraina-1913885574.html

Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя

Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 05.12.2023

Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T14:41

2023-12-05T14:41

2023-12-05T14:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего старшего разведчика 1-го отделения разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алексея Волошенюка. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Волошенюку наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре. Установлено, что Волошенюк в апреле 2022 года находился на боевой позиции в жилом доме по улице Зеленогорской в Мариуполе. Выполняя преступный приказ, он расстрелял из автомата проходящего рядом мирного жителя. От полученных ранений 61-летний потерпевший скончался на месте. Он обвинялся по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр