https://ria.ru/20231205/ukraina-1913885574.html
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 05.12.2023
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T14:41
2023-12-05T14:41
2023-12-05T14:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 23 года лишения свободы украинскому морпеху, расстрелявшему в Мариуполе 61-летнего мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего старшего разведчика 1-го отделения разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Алексея Волошенюка. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Волошенюку наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре. Установлено, что Волошенюк в апреле 2022 года находился на боевой позиции в жилом доме по улице Зеленогорской в Мариуполе. Выполняя преступный приказ, он расстрелял из автомата проходящего рядом мирного жителя. От полученных ранений 61-летний потерпевший скончался на месте. Он обвинялся по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинского морпеха приговорили к 23 годам за убийство жителя Мариуполя
Украинский морпех Волошенюк получил 23 года за убийство жителя Мариуполя