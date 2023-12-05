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Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката" - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913859504.html
Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката"
Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката" - РИА Новости, 05.12.2023
Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката"
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:17
2023-12-05T13:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир рогов
россия
сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от "процента отката". Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский выступит во вторник по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, где проинформирует "о состоянии войны на Украине и необходимости очередного раунда военной помощи". "Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката - доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам. И Зеленскому предстоит эту долю существенно повысить, так как в успех украинского проекта на Западе верят все меньше", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленского с главами западных государств связывают жесткие коррупционные отношения, отсюда их стремление "помогать" Украине, невзирая на низкие рейтинги и падающую поддержку подобных действий со стороны избирателей.
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
украина
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в мире, украина, владимир рогов, россия, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Рогов, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката"

Рогов: сумма нового пакета помощи США Украине зависит от процента отката

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от "процента отката".
Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский выступит во вторник по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, где проинформирует "о состоянии войны на Украине и необходимости очередного раунда военной помощи".
"Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката - доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам. И Зеленскому предстоит эту долю существенно повысить, так как в успех украинского проекта на Западе верят все меньше", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленского с главами западных государств связывают жесткие коррупционные отношения, отсюда их стремление "помогать" Украине, невзирая на низкие рейтинги и падающую поддержку подобных действий со стороны избирателей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир РоговРоссияСШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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