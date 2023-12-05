https://ria.ru/20231205/ukraina-1913859504.html

Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката"

Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката" - РИА Новости, 05.12.2023

Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от "процента отката"

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:17

2023-12-05T13:17

2023-12-05T13:17

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов считает, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от "процента отката". Ранее лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский выступит во вторник по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, где проинформирует "о состоянии войны на Украине и необходимости очередного раунда военной помощи". "Будет ли предоставлена помощь и в каком количестве, зависит от коррупционной составляющей. То есть от процента отката - доли от получаемых американских бюджетных денег, которую Зеленский пообещает отдать американским покровителям и лоббистам. И Зеленскому предстоит эту долю существенно повысить, так как в успех украинского проекта на Западе верят все меньше", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленского с главами западных государств связывают жесткие коррупционные отношения, отсюда их стремление "помогать" Украине, невзирая на низкие рейтинги и падающую поддержку подобных действий со стороны избирателей.

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Кирилл Волков

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