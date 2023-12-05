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В Раде считают, что Украина с 2024 года не получит ни одного гранта от США - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913855993.html
В Раде считают, что Украина с 2024 года не получит ни одного гранта от США
В Раде считают, что Украина с 2024 года не получит ни одного гранта от США - РИА Новости, 05.12.2023
В Раде считают, что Украина с 2024 года не получит ни одного гранта от США
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил в своем Telegram-канале, что 2023 год - последний в предоставлении грантовой помощи Украине от США, в... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:02
2023-12-05T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил в своем Telegram-канале, что 2023 год - последний в предоставлении грантовой помощи Украине от США, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитные взаимоотношения с Киевом. "По деньгам. Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет", - написал Гончаренко. По его мнению, после президентских выборов в США никакого прорыва у Штатов по отношению к Украине не будет. Гончаренко считает, что для Белого дома достаточного того, что Украина "устояла". "Далее они переключатся на внутренний трек и будут на выборах акцентировать внимание на экономике, здравоохранении и привычных темах для избирателей", - резюмировал украинский парламентарий. Как сообщал 24 ноября украинский минфин, зарубежная помощь для государственного бюджета Украины в этом году составила 37,4 миллиарда долларов, из которых 10,9 миллиарда долларов составляют гранты от США. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913850756.html
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде считают, что Украина с 2024 года не получит ни одного гранта от США

Гончаренко назвал 2023-й последним годом грантовой помощи Украине от США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предположил в своем Telegram-канале, что 2023 год - последний в предоставлении грантовой помощи Украине от США, в дальнейшем Вашингтон перейдет только на кредитные взаимоотношения с Киевом.
"По деньгам. Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет", - написал Гончаренко.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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По его мнению, после президентских выборов в США никакого прорыва у Штатов по отношению к Украине не будет. Гончаренко считает, что для Белого дома достаточного того, что Украина "устояла". "Далее они переключатся на внутренний трек и будут на выборах акцентировать внимание на экономике, здравоохранении и привычных темах для избирателей", - резюмировал украинский парламентарий. Как сообщал 24 ноября украинский минфин, зарубежная помощь для государственного бюджета Украины в этом году составила 37,4 миллиарда долларов, из которых 10,9 миллиарда долларов составляют гранты от США.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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