https://ria.ru/20231205/ukraina-1913850756.html

Конгресс США при новом спикере не одобрил ни одного пакета помощи Украине

Конгресс США при новом спикере не одобрил ни одного пакета помощи Украине - РИА Новости, 05.12.2023

Конгресс США при новом спикере не одобрил ни одного пакета помощи Украине

Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:35

2023-12-05T12:35

2023-12-05T12:36

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. При этом во время визита в Киев шеф Пентагона Ллойд Остин объявил следующем пакете помощи на 100 миллионов долларов, однако этот пакет является частью ранее одобренных средств. "Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие", - заявил на брифинге в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства. Спикер палаты представителей Джонсон в ответ на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Киеву заявил, что так и не получил ответ на свои озабоченности о стратегии по Украине, а запрос республиканцы хотят рассматривать только со средствами на охрану госграницы. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат - 8 января. Джонсон, занявший третью по важности должность в государственной иерархии США и определяющий порядок рассмотрения законопроектов в палате, еще до избрания столкнулся с критикой со стороны проукраинский настроенных республиканцев из-за его позиции по вопросу поддержки Киева в конфликте с Москвой. В рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine ("Республиканцы за Украину") и обновляемом по итогам голосований и заявлений по Украине, Джонсон получил самую низкую оценку из всех возможных, аналогичную единице по пятибалльной шкале. Тем временем сенат США, где большинство принадлежит демократам, может проголосовать по пакетному запросу Байдена на помощь Украине и Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, хотя голосование может задержаться еще сильнее из-за разногласий между законодателями, сообщило агентство Блумберг. Лидер демократов в сенате Чак Шумер объявил в понедельник, что подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включая поддержку Украины. Согласно установленной процедуре работы сената, после завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Таким образом, голосование в сенате может пройти самое раннее в среду, 6 декабря.

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, конгресс сша, майк джонсон, ситуация в днр и лнр