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Тупик на фронте обострил борьбу на Украине за место Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 05.12.2023 (обновлено: 12:59 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913820827.html
Тупик на фронте обострил борьбу на Украине за место Зеленского, пишут СМИ
Тупик на фронте обострил борьбу на Украине за место Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2023
Тупик на фронте обострил борьбу на Украине за место Зеленского, пишут СМИ
Сложившаяся на фронте тупиковая ситуация обострила на Украине борьбу за президентский пост, пишет испанская газета Mundo. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:05
2023-12-05T12:59
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
виталий кличко
алексей арестович
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сложившаяся на фронте тупиковая ситуация обострила на Украине борьбу за президентский пост, пишет испанская газета Mundo. "Столкнувшись с перспективой отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года, несколько кандидатов на смену Владимиру Зеленскому начинают предпринимать шаги, чтобы заставить его созвать их", — говорится в статье.Как пишет издание, конфликт на Украине продолжается "на фоне паралича на фронте, но с началом боевых действий в тылу".Как отмечает Mundo, до лета 2023 года между властями Украины и оппозицией существовал более или менее явный консенсус о том, что не надо проводить выборы, но "тупиковая ситуация" в конфликте "меняет точку зрения некоторых возможных кандидатов". Издание считает одним из ключевых игроков в борьбе за место Зеленского бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (включен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В интервью изданию он заявил, что Зеленский достиг высшего уровня некомпетентности. По его мнению, выборы на Украине следует провести, чтобы отстранить Зеленского от власти. Другим кандидатом Mundo называет мэра Киева Виталия Кличко, который в разговоре с газетой заявил, что не под запись готов сказать о Зеленском все, что о нем думает. Как пишет издание, напряжение в отношениях между Кличко и Зеленским сохраняется уже в течение нескольких месяцев, после того как мэра обвинили в ненадлежащем состоянии убежищ в украинской столице. Также в списке претендентов значатся главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный, про чей конфликт с Зеленским уже некоторое время пишут как украинские, так и западные СМИ. Помимо него издание отмечает бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом Mundo также приводит перечень проблем, с которыми Украина может столкнуться в случае решения проводить выборы в 2024 году. В первую очередь издание отмечает необходимость отмены военного положения, это "откроет проход мужчинам на погранпостах". Другой основной проблемой газета называет невозможность проводить консультации с избирателями в регионах, вошедших в состав России, а также то, что шесть миллионов украинцев уехали в Европу.Mundo подчеркивает, что население восточных регионов страны не так негативно относится к возможному началу переговоров с Россией, как западных. "Оппоненты (Зеленского. — Прим. ред.) вступают в гонку с неопределенным финалом, который трудно предугадать", — заключили авторы статьи.Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводится не будет.
https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html
https://ria.ru/20231203/klichko-1913435578.html
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владимир зеленский, в мире, украина, виталий кличко, алексей арестович
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Виталий Кличко, Алексей Арестович
Тупик на фронте обострил борьбу на Украине за место Зеленского, пишут СМИ

Mundo: тупик на фронте обострил внутриполитическую борьбу за место Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сложившаяся на фронте тупиковая ситуация обострила на Украине борьбу за президентский пост, пишет испанская газета Mundo.
"Столкнувшись с перспективой отмены президентских выборов, назначенных на март 2024 года, несколько кандидатов на смену Владимиру Зеленскому начинают предпринимать шаги, чтобы заставить его созвать их", — говорится в статье.
Как пишет издание, конфликт на Украине продолжается "на фоне паралича на фронте, но с началом боевых действий в тылу".
Как отмечает Mundo, до лета 2023 года между властями Украины и оппозицией существовал более или менее явный консенсус о том, что не надо проводить выборы, но "тупиковая ситуация" в конфликте "меняет точку зрения некоторых возможных кандидатов".
Издание считает одним из ключевых игроков в борьбе за место Зеленского бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича (включен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В интервью изданию он заявил, что Зеленский достиг высшего уровня некомпетентности. По его мнению, выборы на Украине следует провести, чтобы отстранить Зеленского от власти.
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Другим кандидатом Mundo называет мэра Киева Виталия Кличко, который в разговоре с газетой заявил, что не под запись готов сказать о Зеленском все, что о нем думает. Как пишет издание, напряжение в отношениях между Кличко и Зеленским сохраняется уже в течение нескольких месяцев, после того как мэра обвинили в ненадлежащем состоянии убежищ в украинской столице.
Также в списке претендентов значатся главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный, про чей конфликт с Зеленским уже некоторое время пишут как украинские, так и западные СМИ. Помимо него издание отмечает бывшего президента Украины Петра Порошенко.
При этом Mundo также приводит перечень проблем, с которыми Украина может столкнуться в случае решения проводить выборы в 2024 году. В первую очередь издание отмечает необходимость отмены военного положения, это "откроет проход мужчинам на погранпостах". Другой основной проблемой газета называет невозможность проводить консультации с избирателями в регионах, вошедших в состав России, а также то, что шесть миллионов украинцев уехали в Европу.
Mundo подчеркивает, что население восточных регионов страны не так негативно относится к возможному началу переговоров с Россией, как западных.
"Оппоненты (Зеленского. — Прим. ред.) вступают в гонку с неопределенным финалом, который трудно предугадать", — заключили авторы статьи.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводится не будет.
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