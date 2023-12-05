https://ria.ru/20231205/ukraina-1913777294.html

СМИ: переговоры в сенате США по сделке, касающейся Украины, провалились

СМИ: переговоры в сенате США по сделке, касающейся Украины, провалились - РИА Новости, 05.12.2023

СМИ: переговоры в сенате США по сделке, касающейся Украины, провалились

Демократы и республиканцы провалили переговоры по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:52

2023-12-05T01:52

2023-12-05T09:25

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Демократы и республиканцы провалили переговоры по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщил NBC News."Переговоры в сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений", — указал телеканал со ссылкой на представителей конгресса.По данным СМИ, все попытки политических оппонентов договориться завершились "глубокими разногласиями"."Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс по разумному предложению, которое может быть принято", — процитировал NBC News одного из собеседников.На этом фоне лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер подверг критике политических противников, указав, что их запросы "продиктованы" бывшим президентом США Дональдом Трампом."Мы желаем пойти на уступки, но мы не станем ходить кругами, если республиканцы не заинтересованы во встрече на полпути", — заявил он.Шумер, как стало известно позднее, также подал ходатайство о назначении голосования по запросу Байдена на помощь Украине, Израилю и Тайваню, оно может пройти шестого декабря. До этого перед сенаторами должен выступить Владимир Зеленский.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.

https://ria.ru/20231204/gosdep-1913757639.html

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912142322.html

https://ria.ru/20231201/ssha-1913253707.html

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украина, израиль, россия, джо байден, чак шумер, сергей лавров, нато, в мире, дональд трамп, сша