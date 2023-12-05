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Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек - РИА Новости, 05.12.2023
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16:49 05.12.2023 (обновлено: 17:44 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/udar-1913930113.html
Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек
Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек - РИА Новости, 05.12.2023
Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек
Более 30 человек стали жертвами удара по жилому дому в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в анклаве. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:49
2023-12-05T17:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сектор газа
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ГАЗА, 5 дек — РИА Новости. Более 30 человек стали жертвами удара по жилому дому в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в анклаве."Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", — сказал собеседник агентства.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
https://ria.ru/20231205/birzha-1913923986.html
https://ria.ru/20231204/khamas-1913710445.html
израиль
сектор газа
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Варвара Скокшина
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5
4.7
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек

При ударе по жилому дому в центре сектора Газа погибли более 30 человек

© AP Photo / Hatem MoussaТранспортировка раненых в результате израильского удара в городе Дейр-эль-Балах
Транспортировка раненых в результате израильского удара в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
ГАЗА, 5 дек — РИА Новости. Более 30 человек стали жертвами удара по жилому дому в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в анклаве.
«
"Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", — сказал собеседник агентства.
Работа фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
СМИ: Израиль изучит данные о росте активности на бирже накануне атаки ХАМАС
Вчера, 16:28
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
СМИ узнали о предупреждении турецкой разведки Израилю из-за ХАМАС
4 декабря, 18:17
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСектор Газа
 
 
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