Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек
При ударе по жилому дому в центре сектора Газа погибли более 30 человек
© AP Photo / Hatem MoussaТранспортировка раненых в результате израильского удара в городе Дейр-эль-Балах
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 5 дек — РИА Новости. Более 30 человек стали жертвами удара по жилому дому в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в анклаве.
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"Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", — сказал собеседник агентства.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.