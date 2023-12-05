https://ria.ru/20231205/udar-1913930113.html

Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек

Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек - РИА Новости, 05.12.2023

Источник: при ударе по дому в секторе Газа погибли более 30 человек

Более 30 человек стали жертвами удара по жилому дому в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в анклаве. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:49

2023-12-05T16:49

2023-12-05T17:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сектор газа

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ГАЗА, 5 дек — РИА Новости. Более 30 человек стали жертвами удара по жилому дому в центре сектора Газа, сообщил РИА Новости источник в анклаве."Более 30 человек погибли, десятки ранены, по предварительным данным, в результате удара сегодня по жилому дому, который принадлежит семье Абу Месбех, в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", — сказал собеседник агентства.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.

https://ria.ru/20231205/birzha-1913923986.html

https://ria.ru/20231204/khamas-1913710445.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа