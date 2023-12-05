https://ria.ru/20231205/udar-1913798965.html

Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому

Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2023

Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому

Британские дипломаты готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией ради завершения конфликта, сообщило издание Daily Express. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T09:00

2023-12-05T09:00

2023-12-05T09:57

политика

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россия

киев

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Британские дипломаты готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией ради завершения конфликта, сообщило издание Daily Express."Крупное контрнаступление Украины не обернулось успехом, на который рассчитывали, и это ставит под сомнение способность страны выиграть эту войну. В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров", — говорится в материале.Журналисты также отметили растущее давление на президента Украины Владимира Зеленского, армия которого терпит неудачи, при этом на него обрушился шквал критики внутри самой страны.Как ранее заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, конфликт на Украине не закончится только военным путем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231204/rossiya-1913674884.html

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политика, в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы сша, великобритания