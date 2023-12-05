Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому
DE: британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Москвой
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Британские дипломаты готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией ради завершения конфликта, сообщило издание Daily Express.
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"Крупное контрнаступление Украины не обернулось успехом, на который рассчитывали, и это ставит под сомнение способность страны выиграть эту войну. В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров", — говорится в материале.
Журналисты также отметили растущее давление на президента Украины Владимира Зеленского, армия которого терпит неудачи, при этом на него обрушился шквал критики внутри самой страны.
Как ранее заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, конфликт на Украине не закончится только военным путем.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.