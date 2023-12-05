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Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 05.12.2023 (обновлено: 09:57 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/udar-1913798965.html
Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому
Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому - РИА Новости, 05.12.2023
Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому
Британские дипломаты готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией ради завершения конфликта, сообщило издание Daily Express. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T09:00
2023-12-05T09:57
политика
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владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Британские дипломаты готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией ради завершения конфликта, сообщило издание Daily Express.&quot;Крупное контрнаступление Украины не обернулось успехом, на который рассчитывали, и это ставит под сомнение способность страны выиграть эту войну. В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров&quot;, — говорится в материале.Журналисты также отметили растущее давление на президента Украины Владимира Зеленского, армия которого терпит неудачи, при этом на него обрушился шквал критики внутри самой страны.Как ранее заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, конфликт на Украине не закончится только военным путем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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политика, в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы сша, великобритания
Политика, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Великобритания, Специальная военная операция на Украине
Давление растет. СМИ сообщили о скором ударе по Зеленскому

DE: британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Москвой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Британские дипломаты готовятся заставить Украину пойти на переговоры с Россией ради завершения конфликта, сообщило издание Daily Express.
«

"Крупное контрнаступление Украины не обернулось успехом, на который рассчитывали, и это ставит под сомнение способность страны выиграть эту войну. В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров", — говорится в материале.

Журналисты также отметили растущее давление на президента Украины Владимира Зеленского, армия которого терпит неудачи, при этом на него обрушился шквал критики внутри самой страны.
Как ранее заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне, конфликт на Украине не закончится только военным путем.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ
Вчера, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВеликобритания
 
 
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