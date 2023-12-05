https://ria.ru/20231205/tsb-1913825809.html

Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях

Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях - РИА Новости, 05.12.2023

Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях

ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:28

2023-12-05T11:28

2023-12-05T11:28

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

apple

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости источник. "С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. РИА Новости направило запрос в Банк России. Согласно годовому отчету ЦБ за 2022 год, среднее количество его служащих в прошлом году составило 44 568 человек. В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Также Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов и Минтранса РФ.

https://ria.ru/20231130/shtraf-1912916488.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), apple, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)