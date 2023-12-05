https://ria.ru/20231205/tsb-1913825809.html
Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях
Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях - РИА Новости, 05.12.2023
Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях
ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:28
2023-12-05T11:28
2023-12-05T11:28
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
apple
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости источник. "С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", - рассказал собеседник агентства, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. РИА Новости направило запрос в Банк России. Согласно годовому отчету ЦБ за 2022 год, среднее количество его служащих в прошлом году составило 44 568 человек. В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Также Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов и Минтранса РФ.
https://ria.ru/20231130/shtraf-1912916488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), apple, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Apple, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Источник: ЦБ запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях
ЦБ с 25 декабря запретит сотрудникам IPhone и IPad в служебных целях