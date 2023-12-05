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Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть
Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть - РИА Новости, 05.12.2023
Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть
Первый трейлер игры GTA VI набрал почти 11 миллионов просмотров за два часа после публикации на платформе YouTube. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T04:30
2023-12-05T04:30
2023-12-05T04:34
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Первый трейлер игры GTA VI набрал почти 11 миллионов просмотров за два часа после публикации на платформе YouTube.Трейлер опубликовала компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption. Как отметила компания в соцсети X, трейлер "просочился в сеть", поэтому она призвала "посмотреть оригинал".Согласно информации из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году.Предыдущая часть франшизы, GTA V, вышла в 2013 году.
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технологии, rockstar games
Технологии, Rockstar Games
Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть
Первый трейлер игры GTA VI набрал почти 11 миллионов просмотров за два часа
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Первый трейлер игры GTA VI набрал почти 11 миллионов просмотров за два часа после публикации на платформе YouTube.
Трейлер опубликовала компания-разработчик видеоигр Rockstar Games
, известная по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption. Как отметила компания в соцсети X, трейлер "просочился в сеть", поэтому она призвала "посмотреть оригинал".
Согласно информации из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году.
Предыдущая часть франшизы, GTA V, вышла в 2013 году.