https://ria.ru/20231205/treyler-1913784424.html

Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть

Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть - РИА Новости, 05.12.2023

Миллионы просмотров: первый трейлер GTA VI взорвал Сеть

Первый трейлер игры GTA VI набрал почти 11 миллионов просмотров за два часа после публикации на платформе YouTube. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T04:30

2023-12-05T04:30

2023-12-05T04:34

технологии

rockstar games

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Первый трейлер игры GTA VI набрал почти 11 миллионов просмотров за два часа после публикации на платформе YouTube.Трейлер опубликовала компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption. Как отметила компания в соцсети X, трейлер "просочился в сеть", поэтому она призвала "посмотреть оригинал".Согласно информации из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году.Предыдущая часть франшизы, GTA V, вышла в 2013 году.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, rockstar games