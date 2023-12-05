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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 05.12.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали впервые за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:23
2023-12-05T16:23
2023-12-05T16:35
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали впервые за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны и в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.В полиции и службе скорой помощи Израиля сообщили, что их сотрудники выехали на места, где могли упасть осколки ракет. Данных о пострадавших пока нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали впервые за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны и в районе аэропорта имени Бен-Гуриона.
В полиции и службе скорой помощи Израиля
сообщили, что их сотрудники выехали на места, где могли упасть осколки ракет. Данных о пострадавших пока нет.