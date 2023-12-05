В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревогу сперва объявили в Харьковской области Украины (в 10.08 мск), в 10.22 тревога распространилась на Днепропетровскую область. Позже она раздалась на остальных территориях.
Ранее во вторник тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.