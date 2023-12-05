https://ria.ru/20231205/time-1913833231.html

В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time - РИА Новости, 05.12.2023

В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:46

2023-12-05T11:46

2023-12-05T11:52

владимир путин

россия

дмитрий песков

time (журнал)

человек года

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Путин, кукла Барби, британский король Карл III и поп-дива Тэйлор Свифт претендуют на звание человека года по версии американского журнала Time."Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли значение для президента эта премия.Он отметил, что однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире.

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837179926.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, time (журнал), человек года, в мире