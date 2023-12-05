https://ria.ru/20231205/time-1913833231.html
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:46
2023-12-05T11:46
2023-12-05T11:52
владимир путин
россия
дмитрий песков
time (журнал)
человек года
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Путин, кукла Барби, британский король Карл III и поп-дива Тэйлор Свифт претендуют на звание человека года по версии американского журнала Time."Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли значение для президента эта премия.Он отметил, что однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, time (журнал), человек года, в мире
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Time (журнал), Человек года, В мире
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
Песков: номинация на человека года по версии Time не имеет значения для Путина
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Путин, кукла Барби, британский король Карл III
и поп-дива Тэйлор Свифт
претендуют на звание человека года по версии американского журнала Time.
"Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли значение для президента эта премия.
Он отметил, что однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире.
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time