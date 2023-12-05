Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 05.12.2023 (обновлено: 11:52 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/time-1913833231.html
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time - РИА Новости, 05.12.2023
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:46
2023-12-05T11:52
владимир путин
россия
дмитрий песков
time (журнал)
человек года
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_0:103:3066:1828_1920x0_80_0_0_10056e72b242bc557778a684c4be7636.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Путин, кукла Барби, британский король Карл III и поп-дива Тэйлор Свифт претендуют на звание человека года по версии американского журнала Time."Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли значение для президента эта премия.Он отметил, что однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире.
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837179926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_65e8dfea661ca259da92ed2dcd50655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, дмитрий песков, time (журнал), человек года, в мире
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Time (журнал), Человек года, В мире
В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

Песков: номинация на человека года по версии Time не имеет значения для Путина

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выдвижение журналом Time президента России Владимира Путина на звание человека года не имеет значения, в любом случае роль Путина в стране и мире сложно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Путин, кукла Барби, британский король Карл III и поп-дива Тэйлор Свифт претендуют на звание человека года по версии американского журнала Time.
"Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, роль Путина в мире трудно переоценить. Это однозначно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли значение для президента эта премия.
Он отметил, что однозначным является то, что Путин играет экстраординарную роль в мире.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Песков прокомментировал объявление Зеленского человеком года по версии Time
8 декабря 2022, 12:45
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковTime (журнал)Человек годаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала