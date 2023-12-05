https://ria.ru/20231205/telegram-1913868445.html
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 05.12.2023
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:53
2023-12-05T13:53
2023-12-05T13:53
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. "Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ по требованию Роскомнадзора удалить информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Происшествия
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации
Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде.
"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ
, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ по требованию Роскомнадзора удалить информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.
Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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