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Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 05.12.2023
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13:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/telegram-1913868445.html
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 05.12.2023
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:53
2023-12-05T13:53
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. "Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ по требованию Роскомнадзора удалить информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Происшествия
Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации

Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде.
"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ по требованию Роскомнадзора удалить информацию, запрещенную к распространению на территории РФ.
Как напоминал Роскомнадзор, с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию, иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение такого контента и ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работы.
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