https://ria.ru/20231205/tarabrin-1913859644.html

Биография Владимира Тарабрина

Биография Владимира Тарабрина - РИА Новости, 05.12.2023

Биография Владимира Тарабрина

Российский дипломат Владимир Евгеньевич Тарабрин родился 10 января 1957 года. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:24

2023-12-05T13:24

2023-12-05T13:25

россия

нидерланды

владимир тарабрин

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Российский дипломат Владимир Евгеньевич Тарабрин родился 10 января 1957 года.В 1979 году окончил МГИМО МИД СССР (ныне –Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации).На дипломатической службе с 1979 года.Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом.В 1995-1998 годах – начальник отдела, заместитель директора Правового департамента. МИД РФ.В 1998-2002 годах – старший советник по правовым вопросам Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке (США), заместитель представителя РФ в Совете Безопасности ООН. В 2002-2008 годах – заместитель директора Правового департамента МИД РФ.В 2008-2013 годах – посол России в Габонской Республике.С 2013 года по июль 2017 года – посол по особым поручениям.6 июля 2017 года приказом МИД России Владимир Тарабрин был назначен директором департамента Ситуационно-кризисный центр.С 2019 года – специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.5 декабря 2023 года указом президента России назначен послом РФ в Нидерландах и постоянным представителем России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге (Нидерланды) по совместительству. Чрезвычайный и полномочный посол (2018).Награжден медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, почетной грамотой МИД России.Владеет английским и французским языками.Женат, у него есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нидерланды, владимир тарабрин