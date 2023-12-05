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Биография Владимира Тарабрина - РИА Новости, 05.12.2023
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13:24 05.12.2023 (обновлено: 13:25 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/tarabrin-1913859644.html
Биография Владимира Тарабрина
Биография Владимира Тарабрина - РИА Новости, 05.12.2023
Биография Владимира Тарабрина
Российский дипломат Владимир Евгеньевич Тарабрин родился 10 января 1957 года. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:24
2023-12-05T13:25
россия
нидерланды
владимир тарабрин
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Российский дипломат Владимир Евгеньевич Тарабрин родился 10 января 1957 года.В 1979 году окончил МГИМО МИД СССР (ныне –Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации).На дипломатической службе с 1979 года.Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом.В 1995-1998 годах – начальник отдела, заместитель директора Правового департамента. МИД РФ.В 1998-2002 годах – старший советник по правовым вопросам Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке (США), заместитель представителя РФ в Совете Безопасности ООН. В 2002-2008 годах – заместитель директора Правового департамента МИД РФ.В 2008-2013 годах – посол России в Габонской Республике.С 2013 года по июль 2017 года – посол по особым поручениям.6 июля 2017 года приказом МИД России Владимир Тарабрин был назначен директором департамента Ситуационно-кризисный центр.С 2019 года – специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.5 декабря 2023 года указом президента России назначен послом РФ в Нидерландах и постоянным представителем России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге (Нидерланды) по совместительству. Чрезвычайный и полномочный посол (2018).Награжден медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, почетной грамотой МИД России.Владеет английским и французским языками.Женат, у него есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
нидерланды
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россия, нидерланды, владимир тарабрин
Россия, Нидерланды, Владимир Тарабрин

Биография Владимира Тарабрина

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкДиректор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин
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Российский дипломат Владимир Евгеньевич Тарабрин родился 10 января 1957 года.
В 1979 году окончил МГИМО МИД СССР (ныне –Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации).
На дипломатической службе с 1979 года.
Работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом.
В 1995-1998 годах – начальник отдела, заместитель директора Правового департамента. МИД РФ.
В 1998-2002 годах – старший советник по правовым вопросам Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке (США), заместитель представителя РФ в Совете Безопасности ООН.
В 2002-2008 годах – заместитель директора Правового департамента МИД РФ.
В 2008-2013 годах – посол России в Габонской Республике.
С 2013 года по июль 2017 года – посол по особым поручениям.
6 июля 2017 года приказом МИД России Владимир Тарабрин был назначен директором департамента Ситуационно-кризисный центр.
С 2019 года – специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ.
5 декабря 2023 года указом президента России назначен послом РФ в Нидерландах и постоянным представителем России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге (Нидерланды) по совместительству.
Чрезвычайный и полномочный посол (2018).
Награжден медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, почетной грамотой МИД России.
Владеет английским и французским языками.
Женат, у него есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияНидерландыВладимир Тарабрин
 
 
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