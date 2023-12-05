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Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь - РИА Новости, 05.12.2023
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02:17 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html
Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь
Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь - РИА Новости, 05.12.2023
Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь
Предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T02:17
2023-12-05T02:17
владимир попов
государственный университет управления
такси
общество
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.“Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике”, - пояснил он.У перевозчиков есть экономические основания для повышения тарифов — помимо общего ускорения инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, это законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре. В частности, в стране ужесточили требования к водителям и самим агрегаторам, которые теперь несут материальную ответственность за сотрудничество с нарушениями.Кроме того, по разным оценкам, уже сейчас не хватает десятков тысяч водителей такси. Таким образом, за повышение безопасности и прозрачности рынка пассажирских перевозок платить приходится самим пассажирам, пояснил Попов.
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владимир попов, государственный университет управления, такси, общество, россия
Владимир Попов, Государственный университет управления, Такси, Общество, Россия
Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь

Доцент Попов: тарифы на такси не снизятся из-за нехватки водителей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобили такси. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.
«
“Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике”, - пояснил он.
У перевозчиков есть экономические основания для повышения тарифов — помимо общего ускорения инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, это законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре. В частности, в стране ужесточили требования к водителям и самим агрегаторам, которые теперь несут материальную ответственность за сотрудничество с нарушениями.
Кроме того, по разным оценкам, уже сейчас не хватает десятков тысяч водителей такси. Таким образом, за повышение безопасности и прозрачности рынка пассажирских перевозок платить приходится самим пассажирам, пояснил Попов.
Такси - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Владимир ПоповГосударственный университет управленияТаксиОбществоРоссия
 
 
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