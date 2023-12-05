https://ria.ru/20231205/taksi-1913772821.html

Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь

Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь - РИА Новости, 05.12.2023

Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь

Предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:17

2023-12-05T02:17

2023-12-05T02:17

владимир попов

государственный университет управления

такси

общество

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов.“Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике”, - пояснил он.У перевозчиков есть экономические основания для повышения тарифов — помимо общего ускорения инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, это законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре. В частности, в стране ужесточили требования к водителям и самим агрегаторам, которые теперь несут материальную ответственность за сотрудничество с нарушениями.Кроме того, по разным оценкам, уже сейчас не хватает десятков тысяч водителей такси. Таким образом, за повышение безопасности и прозрачности рынка пассажирских перевозок платить приходится самим пассажирам, пояснил Попов.

https://ria.ru/20231204/zapret-1913699290.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владимир попов, государственный университет управления, такси, общество, россия