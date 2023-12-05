https://ria.ru/20231205/svo-1913949068.html

МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация

МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация - РИА Новости, 05.12.2023

МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:38

2023-12-05T17:38

2023-12-05T17:38

специальная военная операция на украине

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

свердловская область

узбекистан

ирина волк

валентина казакова

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова, рассказала представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале во вторник. "На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства РФ. Мои коллеги всегда очень внимательно относятся к подобным историям и делают все, чтобы помочь тем, кому нужна поддержка", - сказала Волк. Ранее телеканал RT передавал, что 53-летний Бабков - уроженец Узбекистана, который отправился на СВО добровольцем и участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск. За выполнение служебно-боевых задач получил государственную награду "За отвагу", а также ещё ряд медалей: "Бахмутская мясорубка", "За взятие Бахмута" и "Чёрный крест". Несмотря на свой вклад, оформить гражданство России у него не получается, а без российского паспорта ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий, отмечал RT. Сейчас Александр проживает у родственников в Свердловской области, но в январе у него заканчивается временная регистрация, и его могут депортировать в Узбекистан. Там за участие в СВО ему может грозить 10 лет лишения свободы, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20231129/prigovor-1912631961.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, свердловская область, узбекистан, ирина волк, валентина казакова, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика