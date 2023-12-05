Рейтинг@Mail.ru
МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/svo-1913949068.html
МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация
МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация - РИА Новости, 05.12.2023
МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:38
2023-12-05T17:38
специальная военная операция на украине
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
свердловская область
узбекистан
ирина волк
валентина казакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова, рассказала представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале во вторник. "На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства РФ. Мои коллеги всегда очень внимательно относятся к подобным историям и делают все, чтобы помочь тем, кому нужна поддержка", - сказала Волк. Ранее телеканал RT передавал, что 53-летний Бабков - уроженец Узбекистана, который отправился на СВО добровольцем и участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск. За выполнение служебно-боевых задач получил государственную награду "За отвагу", а также ещё ряд медалей: "Бахмутская мясорубка", "За взятие Бахмута" и "Чёрный крест". Несмотря на свой вклад, оформить гражданство России у него не получается, а без российского паспорта ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий, отмечал RT. Сейчас Александр проживает у родственников в Свердловской области, но в январе у него заканчивается временная регистрация, и его могут депортировать в Узбекистан. Там за участие в СВО ему может грозить 10 лет лишения свободы, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20231129/prigovor-1912631961.html
россия
свердловская область
узбекистан
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, свердловская область, узбекистан, ирина волк, валентина казакова, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Свердловская область, Узбекистан, Ирина Волк, Валентина Казакова, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
МВД поможет ветерану СВО из Узбекистана, которому грозит депортация

МВД контролирует вопрос ветерана СВО из Узбекистана, которому грозит депортация

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова, рассказала представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале во вторник.
"На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства РФ. Мои коллеги всегда очень внимательно относятся к подобным историям и делают все, чтобы помочь тем, кому нужна поддержка", - сказала Волк.
Ранее телеканал RT передавал, что 53-летний Бабков - уроженец Узбекистана, который отправился на СВО добровольцем и участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск. За выполнение служебно-боевых задач получил государственную награду "За отвагу", а также ещё ряд медалей: "Бахмутская мясорубка", "За взятие Бахмута" и "Чёрный крест". Несмотря на свой вклад, оформить гражданство России у него не получается, а без российского паспорта ему не выдают удостоверение ветерана боевых действий, отмечал RT.
Сейчас Александр проживает у родственников в Свердловской области, но в январе у него заканчивается временная регистрация, и его могут депортировать в Узбекистан. Там за участие в СВО ему может грозить 10 лет лишения свободы, отмечает телеканал.
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском
29 ноября, 13:33
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияСвердловская областьУзбекистанИрина ВолкВалентина КазаковаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала