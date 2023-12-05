https://ria.ru/20231205/svo-1913797275.html

Цели СВО стали глобальными, заявил Киселев

Цели СВО стали глобальными, заявил Киселев - РИА Новости, 05.12.2023

Цели СВО стали глобальными, заявил Киселев

Характер и цели спецоперации стали глобальными после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение Москвы, заявил генеральный директор... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:45

2023-12-05T08:45

2023-12-05T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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дмитрий киселев

нато

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КУНЬМИН(Китай), 5 дек — РИА Новости. Характер и цели спецоперации стали глобальными после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение Москвы, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В своей речи на Пятом Всемирном медиасаммите он отметил, что западным странам не понравился предложенный Россией многополярный миропорядок, и в результате США и НАТО "пошли на Восток с оружием, вооружили Киев, воспитали там националистов и провели кровавый государственный переворот". "Националисты объявили русский язык на территории Украины, на котором говорило абсолютное большинство людей, вне закона, закрыли русские школы, запретили исполнять русскую музыку, ввели единый государственный язык и перестали писать инструкции для лекарств на русском языке. Первое правительство, которое было посажено в результате государственного переворота в 2014 году, направило военную армаду с танками и самолетами на Донбасс, это русская промышленная зона, которая не приняла ценности государственного переворота", — подчеркнул Киселев.Журналист указал, что "именно тогда началась та война", которую Москва захотела прекратить спецоперацией, потому что "терпеть это было уже невозможно, там гибли тысячи людей, сотни детей под обстрелами городов". "Сейчас эта война продолжается, но, если первоначально ставились узкие цели, то есть денацификация и демилитаризация Украины, то после того, как Запад провозгласил цель — стратегическое поражение России на поле боя и впряг за Украину коалицию из 50 стран, а также поставляет туда оружие на суммы, превышающие годовые бюджеты России, то характер этой кампании и цели ее изменились, они стали глобальными", — подчеркнул гендиректор "России сегодня". Киселев заявил, что "это война за новый мировой порядок, мир всегда результат войны". По его словам, Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе."Все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели", — пояснил он.При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы, чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".Журналист добавил, что Россия в противовес стремлению США лидировать и руководить другими странами предложила конструкцию полицентричного мира, где каждый может быть собой и никто никому ничего не навязывает, эта конструкция привлекла многих. На этих принципах действуют ШОС и БРИКС, а на просторах постсоветского пространства есть Евразийское экономическое сообщество.

https://ria.ru/20231128/miroporyadok-1912416454.html

https://ria.ru/20231201/svo-1913152637.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912304645.html

россия

украина

сша

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Киселев: "Характер и цели СВО на Украине стали глобальными" Характер и цели СВО на Украине стали глобальными после того, как Запад провозгласил своей целью стратегическое поражение России, заявил Киселев на Всемирном медиа-саммите 2023-12-05T08:45 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, дмитрий киселев, нато