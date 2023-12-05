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Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов - РИА Новости, 05.12.2023
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18:56 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/sudy-1913969923.html
Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов
Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов - РИА Новости, 05.12.2023
Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов
Судебные решения надо адаптировать для граждан, не понимающих юридических терминов, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании судей. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:56
2023-12-05T18:56
общество
россия
виктор момотов
совет судей рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судебные решения надо адаптировать для граждан, не понимающих юридических терминов, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании судей. По его словам, повышение уровня открытости и доступности правосудия для граждан - важная задача. "В связи с этим представляется необходимым адаптирование судебной системы для гражданина, не обладающего специальными знаниями, таким образом, чтобы процесс обращения за судебной защитой был простым для понимания", - добавил Момотов. Он обратил внимание, что нормативные акты являются одними из самых сложных юридических текстов, а судебные акты при этом еще сложнее для восприятия. "В связи с этим необходимо предусматривать механизмы, позволяющие взаимодействовать с судебной системой на доступном для непрофессионала языке", - отметил глава Совета судей.
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общество, россия, виктор момотов, совет судей рф
Общество, Россия, Виктор Момотов, Совет судей РФ
Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов

Глава Совета судей Момотов: судебные решения надо адаптировать для неюристов

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судебные решения надо адаптировать для граждан, не понимающих юридических терминов, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании судей.
По его словам, повышение уровня открытости и доступности правосудия для граждан - важная задача.
«
"В связи с этим представляется необходимым адаптирование судебной системы для гражданина, не обладающего специальными знаниями, таким образом, чтобы процесс обращения за судебной защитой был простым для понимания", - добавил Момотов.
Он обратил внимание, что нормативные акты являются одними из самых сложных юридических текстов, а судебные акты при этом еще сложнее для восприятия.
«
"В связи с этим необходимо предусматривать механизмы, позволяющие взаимодействовать с судебной системой на доступном для непрофессионала языке", - отметил глава Совета судей.
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