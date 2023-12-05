https://ria.ru/20231205/sudy-1913969923.html

Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов

Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов - РИА Новости, 05.12.2023

Совет судей России призвал адаптировать судебные решения для неюристов

Судебные решения надо адаптировать для граждан, не понимающих юридических терминов, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании судей. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:56

2023-12-05T18:56

2023-12-05T18:56

общество

россия

виктор момотов

совет судей рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судебные решения надо адаптировать для граждан, не понимающих юридических терминов, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании судей. По его словам, повышение уровня открытости и доступности правосудия для граждан - важная задача. "В связи с этим представляется необходимым адаптирование судебной системы для гражданина, не обладающего специальными знаниями, таким образом, чтобы процесс обращения за судебной защитой был простым для понимания", - добавил Момотов. Он обратил внимание, что нормативные акты являются одними из самых сложных юридических текстов, а судебные акты при этом еще сложнее для восприятия. "В связи с этим необходимо предусматривать механизмы, позволяющие взаимодействовать с судебной системой на доступном для непрофессионала языке", - отметил глава Совета судей.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, виктор момотов, совет судей рф