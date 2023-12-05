https://ria.ru/20231205/sud-1913914118.html

В Верховном суде рассказали об информатизации процессов

В Верховном суде рассказали об информатизации процессов - РИА Новости, 05.12.2023

В Верховном суде рассказали об информатизации процессов

Правосудие в России постепенно перейдет к электронным судам, когда онлайн можно пройти все этапы от подачи иска до судебного заседания, сообщил глава Совета... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T16:06

2023-12-05T16:06

2023-12-05T16:06

общество

виктор момотов

технологии

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правосудие в России постепенно перейдет к электронным судам, когда онлайн можно пройти все этапы от подачи иска до судебного заседания, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов. "Основное направление информатизации состоит в постепенном переходе к так называемым электронным судам, с которыми онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска и до самого судебного заседания", - сказал он на пленарном заседании совета. Соответствующие процессы автоматизации и изменения в законодательстве запланированы до 2030 года. "Мы сейчас обладаем бесценными данными в виде электронных судебных постановлений. Эти данные в скором будущем станут интеллектуальной пищей для обучения нейросетей и искусственного интеллекта. Это наше будущее, и необходимо грамотно этим интеллектуальным багажом в современных условиях распорядиться", - отметил Момотов.

https://ria.ru/20231205/kodeks-1913847491.html

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общество, виктор момотов, технологии, россия, верховный суд рф