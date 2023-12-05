https://ria.ru/20231205/sud-1913914118.html
В Верховном суде рассказали об информатизации процессов
В Верховном суде рассказали об информатизации процессов - РИА Новости, 05.12.2023
В Верховном суде рассказали об информатизации процессов
Правосудие в России постепенно перейдет к электронным судам, когда онлайн можно пройти все этапы от подачи иска до судебного заседания, сообщил глава Совета... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T16:06
2023-12-05T16:06
2023-12-05T16:06
общество
виктор момотов
технологии
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правосудие в России постепенно перейдет к электронным судам, когда онлайн можно пройти все этапы от подачи иска до судебного заседания, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов. "Основное направление информатизации состоит в постепенном переходе к так называемым электронным судам, с которыми онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска и до самого судебного заседания", - сказал он на пленарном заседании совета. Соответствующие процессы автоматизации и изменения в законодательстве запланированы до 2030 года. "Мы сейчас обладаем бесценными данными в виде электронных судебных постановлений. Эти данные в скором будущем станут интеллектуальной пищей для обучения нейросетей и искусственного интеллекта. Это наше будущее, и необходимо грамотно этим интеллектуальным багажом в современных условиях распорядиться", - отметил Момотов.
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общество, виктор момотов, технологии, россия, верховный суд рф
Общество, Виктор Момотов, Технологии, Россия, Верховный суд РФ
В Верховном суде рассказали об информатизации процессов
Верховный суд: правосудие в РФ постепенно перейдет к электронным рассмотрениям
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правосудие в России постепенно перейдет к электронным судам, когда онлайн можно пройти все этапы от подачи иска до судебного заседания, сообщил глава Совета судей РФ Виктор Момотов.
«
"Основное направление информатизации состоит в постепенном переходе к так называемым электронным судам, с которыми онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска и до самого судебного заседания", - сказал он на пленарном заседании совета.
Соответствующие процессы автоматизации и изменения в законодательстве запланированы до 2030 года.
"Мы сейчас обладаем бесценными данными в виде электронных судебных постановлений. Эти данные в скором будущем станут интеллектуальной пищей для обучения нейросетей и искусственного интеллекта. Это наше будущее, и необходимо грамотно этим интеллектуальным багажом в современных условиях распорядиться", - отметил Момотов.
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