https://ria.ru/20231205/sud-1913828433.html

В России снизилось число арестов

В России снизилось число арестов - РИА Новости, 05.12.2023

В России снизилось число арестов

Российские суды в этом году стали меньше арестовывать обвиняемых и подозреваемых и чаще освобождать осужденных условно-досрочно, заявил председатель Верховного... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:32

2023-12-05T11:32

2023-12-05T11:32

россия

вячеслав лебедев

верховный суд рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910769689_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_faa5619379c2cb47ec734a5ef66832b8.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские суды в этом году стали меньше арестовывать обвиняемых и подозреваемых и чаще освобождать осужденных условно-досрочно, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 9 месяцев) количество удовлетворенных судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания возросло с 48% до 53%", - сказал он. По данным Лебедева, суды также стали чаще заменять неотбытый срок в колонии более мягким наказанием и снимать судимость. "Повышенное внимание Верховный суд РФ уделяет дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил председатель ВС РФ. По его данным, за январь-сентябрь этого года было арестовано менее 62 тысяч человек, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Зато суды на 14% чаще стали отправлять обвиняемых под домашний арест.

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913809761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф, происшествия