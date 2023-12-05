https://ria.ru/20231205/sud-1913828433.html
В России снизилось число арестов
В России снизилось число арестов - РИА Новости, 05.12.2023
В России снизилось число арестов
Российские суды в этом году стали меньше арестовывать обвиняемых и подозреваемых и чаще освобождать осужденных условно-досрочно, заявил председатель Верховного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T11:32
2023-12-05T11:32
2023-12-05T11:32
россия
вячеслав лебедев
верховный суд рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские суды в этом году стали меньше арестовывать обвиняемых и подозреваемых и чаще освобождать осужденных условно-досрочно, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 9 месяцев) количество удовлетворенных судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания возросло с 48% до 53%", - сказал он. По данным Лебедева, суды также стали чаще заменять неотбытый срок в колонии более мягким наказанием и снимать судимость. "Повышенное внимание Верховный суд РФ уделяет дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил председатель ВС РФ. По его данным, за январь-сентябрь этого года было арестовано менее 62 тысяч человек, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Зато суды на 14% чаще стали отправлять обвиняемых под домашний арест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф, происшествия
Россия, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ, Происшествия
В России снизилось число арестов
Глава Верховного суда: в России меньше арестовывают и чаще отпускают досрочно
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские суды в этом году стали меньше арестовывать обвиняемых и подозреваемых и чаще освобождать осужденных условно-досрочно, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 9 месяцев) количество удовлетворенных судами ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания возросло с 48% до 53%", - сказал он.
По данным Лебедева, суды также стали чаще заменять неотбытый срок в колонии более мягким наказанием и снимать судимость.
"Повышенное внимание Верховный суд РФ уделяет дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил председатель ВС РФ.
По его данным, за январь-сентябрь этого года было арестовано менее 62 тысяч человек, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Зато суды на 14% чаще стали отправлять обвиняемых под домашний арест.
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