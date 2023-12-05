https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html
СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США
СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США
Число случаев массовой стрельбы в США за 2023 год достигло 38, это самый большой показатель за все время ведения статистики с 2006 года, сообщила газета... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:23
2023-12-05T06:23
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Число случаев массовой стрельбы в США за 2023 год достигло 38, это самый большой показатель за все время ведения статистики с 2006 года, сообщила газета Washington Post. По информации издания, за прошедшее воскресенье полиция Техаса и Вашингтона получила два сообщения о массовой стрельбе с разницей менее 1,5 часа. "Это были 37-я и 38-я стрельбы в этом году, в которых погибли четыре и более жертв, что является самым высоким числом массовых убийств за любой год начиная, по крайней мере, с 2006. Предыдущий рекорд в 36 случаев был установлен в прошлом году", - пишет издание. По определению Washington Post, под массовую стрельбу попадает случай вооруженного насилия, где погибли по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка. Наиболее масштабный случай произошел 25 октября в городе Льюистон штата Мэн, где мужчина с психическими проблемами открыл огонь в баре и боулинг-клубе, убив 18 человек и ранив еще 13. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые приводит издание, в прошлом году от огнестрельных ранений скончались 48 тысяч человек - в среднем почти 132 человека в день.
https://ria.ru/20231205/vashington-1913786226.html
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сша, в мире, техас, вашингтон (штат)
США, В мире, Техас, Вашингтон (штат)
СМИ назвали 2023 год рекордным по числу случаев массовой стрельбы в США
WP: число случаев массовой стрельбы в США за 2023 год достигло 38, побив рекорд
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Число случаев массовой стрельбы в США за 2023 год достигло 38, это самый большой показатель за все время ведения статистики с 2006 года, сообщила газета Washington Post
.
По информации издания, за прошедшее воскресенье полиция Техаса и Вашингтона получила два сообщения о массовой стрельбе с разницей менее 1,5 часа.
При обысках в жилом доме в пригороде Вашингтона прогремел мощный взрыв
"Это были 37-я и 38-я стрельбы в этом году, в которых погибли четыре и более жертв, что является самым высоким числом массовых убийств за любой год начиная, по крайней мере, с 2006. Предыдущий рекорд в 36 случаев был установлен в прошлом году", - пишет издание.
По определению Washington Post, под массовую стрельбу попадает случай вооруженного насилия, где погибли по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка. Наиболее масштабный случай произошел 25 октября в городе Льюистон штата Мэн, где мужчина с психическими проблемами открыл огонь в баре и боулинг-клубе, убив 18 человек и ранив еще 13.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые приводит издание, в прошлом году от огнестрельных ранений скончались 48 тысяч человек - в среднем почти 132 человека в день.
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