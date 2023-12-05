https://ria.ru/20231205/startapy-1913831956.html

На Демодне "Сбера" молодежные стартапы получили более 80 миллионов рублей

На Демодне "Сбера" молодежные стартапы получили более 80 миллионов рублей - РИА Новости, 05.12.2023

На Демодне "Сбера" молодежные стартапы получили более 80 миллионов рублей

Более 80 миллионов рублей инвестиционными предложениями от венчурных фондов и бизнес-ангелов получили финалисты молодежной "Гонки стартапов" на Демодне... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:30

2023-12-05T15:30

2023-12-05T15:30

россия

сбер

технологии

экономика

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более 80 миллионов рублей инвестиционными предложениями от венчурных фондов и бизнес-ангелов получили финалисты молодежной "Гонки стартапов" на Демодне акселерационных программ "Сбера". От сельского хозяйства до публичных выступленийДемодень прошел в "Синема Парке" киностудии "Мосфильм" и представлял собой захватывающее шоу. Представление каждого стартапа сопровождалась графикой на экране. Кроме того, нейросеть от "Сбера" иллюстрировала каждое решение от стартапа.В финал прошли команды из Москвы, Рязани, Симферополя, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Белгорода, Екатеринбурга.Самому младшему из финалистов было 16 лет, и его работа так впечатлила ректора одного из престижных технологических вузов – МИРЭА, что он тут же предложил финалисту сразу после окончания школы грант на обучение в бакалавриате.Абсолютными победителями стали два стартапа: телемедицинское приложение "УлыбнисьAI" для контроля над здоровьем зубов по фотографии (разработка стартаперов из Белгорода) и онлайн-сервис по разработке навыков публичных выступлений Speech Up команды из Санкт-Петербурга. Последним стартапом, кстати, заинтересовался "Сбер" и предложил молодым фаундерам пилотный проект.Тематика финальных стартапов оказалась самой разнообразной: от ухода за крупным рогатым скотом до расширенной реальности на территориях парков. Вторым проектом, кстати, заинтересовалось Агентство инноваций Москвы.Двум стартапам удалось получить по 15 миллионов досталось уже упоминавшемуся приложению "УлыбнисьAI", которое контролирует здоровье зубов, и разработке Diary Vision из Екатеринбурга, обеспечивающей онлайн-мониторинг здоровья коров. Стартап новосибирских студентов Neurolumber по компьютерному наблюдению за процессом деревообработки получил на развитие 13,6 миллиона рублей.Реально интересная жизньКак сообщил журналистам первый заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Ведяхин, в школьном и студенческом акселераторах за три года приняли участие 130 тысяч ребят из 85 регионов России и 24 стран, они создали 3,2 тысячи стартапов."Сегодняшние финалисты получили беспрецедентные для молодежных программ объем финансирования и количество предложений от корпоративных заказчиков. Это говорит о том, что инвесторы начали со всей серьезностью рассматривать технологические решения, создаваемые молодыми ребятами, а подросткам стали доступны инструменты и знания, как подступиться к идее технологического бизнеса и развить ее в монетизируемый стартап", – сообщил Ведяхин.По его словам, крупнейшие инвестиционные решения принимали самые яркие и мощные инвестиционные фонды России."Свою миссию "Сбер" видит в том, чтобы популяризировать такие истории успеха и демонстрировать, что качество решения зависит исключительно от целеустремленности и таланта его автора, а никак не от возраста. Наша задача — выстроить инфраструктуру, благодаря которой каждый начинающий предприниматель смог бы полностью реализовать свой потенциал и получить необходимую поддержку", — подчеркнул Ведяхин. По мнению руководителя, наибольшие шансы на успех имеют разработки, связанные с искусственным интеллектом, который можно применить фактически к любой сфере человеческой деятельности."Мы предложили сотрудничество стартапу, который называется Speech Up. Девушка (кстати, единственная девушка-предприниматель среди финалистов) сделала на базе искусственного интеллекта алгоритм, который позволяет тренировать свои выступления. Я так же, как и все, волнуюсь перед выступлениями. Когда ты делаешь прогон выступления перед искусственным интеллектом, и он "возвращает" тебе двадцать и более видов твоих ошибок – на мой взгляд это очень круто", – сказал Ведяхин.Также руководитель отметил, что не возражает и против "детских стартапов"."Есть совсем молодые ребята (11-12 лет), которые развивают бизнес компьютерных игр, и в этом очень успешны. Мы видели сегодня на сцене 16-17-летних, которые получали инвестиции на многие миллионы рублей, которые и дальше будут развиваться. У некоторых ребят, которых мы сегодня видели, это – уже не первый стартап. Это реально интересная жизнь", – подчеркнул Ведяхин.Задача родителей, по словам одного из представителей руководства "Сбера", поддерживать детей-стартаперов."Сбер" тоже поддерживает. Мы видим в них и своих клиентов в будущем. Но опять же это – помощь ребятам для того, чтобы реализовывать свои устремления и мечты. Большая часть из них не станет предпринимателями, но те навыки, которые они получат, потребуются во взрослой жизни, и ребята станут активными гражданами, будут двигать свою страну вперед", – подчеркнул Ведяхин.Также зампред правления "Сбера" сообщил, что в ряде вузов наличие у абитуриента в портфеле участия в стартапе расценивается (с семью из которых "Сбер" сотрудничает), как серьезное конкурентное преимущество, которое может быть приравнено к участию в олимпиадах. Кроме того, успешные молодые стартаперы вполне могут рассчитывать на приоритет в поступлении.Впереди – новый сезонУчастие молодых талантов в акселераторах "Сбера" является бесплатным. Это касается как учащихся школ, колледжей, техникумов, так и студентов, аспирантов и сотрудников вузов. Обучение проводится онлайн, а заявки для участия в новом сезоне можно подать до 15 декабря 2023 года.Бесплатные акселераторы "Сбер" проводит с 2021 года. Первая часть обучения – виртуальные курсы по технологическому предпринимательству. Затем, под руководством наставников, учащиеся создают свои собственные стартапы. Всего за время работы акселераторов на развитие разработок молодых талантов было привлечено 420 миллионов рублей инвестициями.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сбер, технологии, экономика