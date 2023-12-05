https://ria.ru/20231205/ssha-1913778572.html

По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон

По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.12.2023

По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон

По меньшей мере 15 ракет было выпущено в воскресенье по американской военной базе в Сирии с территории соседнего Ирака, сообщило в понедельник Центральное... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T02:08

2023-12-05T02:08

2023-12-05T02:08

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 ракет было выпущено в воскресенье по американской военной базе в Сирии с территории соседнего Ирака, сообщило в понедельник Центральное командование (CENTCOM) ВС США. В воскресенье "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Позднее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что США нанесли удар по штабу "Исламского сопротивления Ирака" в Киркуке, его жертвами стали пять бойцов движения. "Третьего декабря 15 122-миллиметровых ракет были запущены с территории Ирака по военной базе США в Румейлане (город в провинции Эль-Хасеке - ред.) в Сирии. Среди персонала и оборудования пострадавших и повреждений нет", - проинформировало командование в своем аккаунте в соцсети X. Как уточнили военные, США обнаружили локацию, откуда были запущены ракеты по американской военной базе, и передали эти разведданные иракским силам безопасности. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.

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в мире, сша, сирия, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году