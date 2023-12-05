По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон
Пентагон: по базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет с территории Ирака
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 ракет было выпущено в воскресенье по американской военной базе в Сирии с территории соседнего Ирака, сообщило в понедельник Центральное командование (CENTCOM) ВС США.
В воскресенье "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Позднее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что США нанесли удар по штабу "Исламского сопротивления Ирака" в Киркуке, его жертвами стали пять бойцов движения.
"Третьего декабря 15 122-миллиметровых ракет были запущены с территории Ирака по военной базе США в Румейлане (город в провинции Эль-Хасеке - ред.) в Сирии. Среди персонала и оборудования пострадавших и повреждений нет", - проинформировало командование в своем аккаунте в соцсети X.
Как уточнили военные, США обнаружили локацию, откуда были запущены ракеты по американской военной базе, и передали эти разведданные иракским силам безопасности.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.