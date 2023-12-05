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По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.12.2023
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02:08 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/ssha-1913778572.html
По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон
По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.12.2023
По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон
По меньшей мере 15 ракет было выпущено в воскресенье по американской военной базе в Сирии с территории соседнего Ирака, сообщило в понедельник Центральное... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T02:08
2023-12-05T02:08
в мире
сша
сирия
ирак
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 ракет было выпущено в воскресенье по американской военной базе в Сирии с территории соседнего Ирака, сообщило в понедельник Центральное командование (CENTCOM) ВС США. В воскресенье "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Позднее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что США нанесли удар по штабу "Исламского сопротивления Ирака" в Киркуке, его жертвами стали пять бойцов движения. "Третьего декабря 15 122-миллиметровых ракет были запущены с территории Ирака по военной базе США в Румейлане (город в провинции Эль-Хасеке - ред.) в Сирии. Среди персонала и оборудования пострадавших и повреждений нет", - проинформировало командование в своем аккаунте в соцсети X. Как уточнили военные, США обнаружили локацию, откуда были запущены ракеты по американской военной базе, и передали эти разведданные иракским силам безопасности. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.
https://ria.ru/20231205/ssha-1913777999.html
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в мире, сша, сирия, ирак, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Ирак, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
По военной базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет, заявил Пентагон

Пентагон: по базе США в Сирии 3 декабря выпустили 15 ракет с территории Ирака

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. По меньшей мере 15 ракет было выпущено в воскресенье по американской военной базе в Сирии с территории соседнего Ирака, сообщило в понедельник Центральное командование (CENTCOM) ВС США.
В воскресенье "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотника американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Позднее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что США нанесли удар по штабу "Исламского сопротивления Ирака" в Киркуке, его жертвами стали пять бойцов движения.
Красное море и река Нил снятые с МКС - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Замсоветника Байдена обсудил в Индии атаки на суда в Красном море
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"Третьего декабря 15 122-миллиметровых ракет были запущены с территории Ирака по военной базе США в Румейлане (город в провинции Эль-Хасеке - ред.) в Сирии. Среди персонала и оборудования пострадавших и повреждений нет", - проинформировало командование в своем аккаунте в соцсети X.
Как уточнили военные, США обнаружили локацию, откуда были запущены ракеты по американской военной базе, и передали эти разведданные иракским силам безопасности.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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В миреСШАСирияИракМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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