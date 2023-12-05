https://ria.ru/20231205/ssha-1913777999.html

Замсоветника Байдена обсудил в Индии атаки на суда в Красном море

Замсоветника Байдена обсудил в Индии атаки на суда в Красном море - РИА Новости, 05.12.2023

Замсоветника Байдена обсудил в Индии атаки на суда в Красном море

Заместитель советника по национальной безопасности президента США Джон Файнер в понедельник посетил во главе делегации Индию, где обсудил с высокопоставленными... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T01:59

2023-12-05T01:59

2023-12-05T01:59

израиль

красное море

индия

аджит довал

ашраф аль-кидра

владимир путин

хамас

оон

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Джон Файнер в понедельник посетил во главе делегации Индию, где обсудил с высокопоставленными чиновниками этой страны недавние нападения на коммерческие суда в Красном море и ситуацию в Газе, сообщил в понедельник Белый дом. Как проинформировали в американской администрации, первоочередной целью визита Файнера стало участие в межсессионном обзоре Американско-индийской инициативы по критически важным и передовым технологиям, реализацию которой стороны рассматривают "через призму стратегической безопасности". "Помимо этого, замсоветника Файнер провел консультации по двухсторонним и региональным вопросам со (своим коллегой) Викрамом Мисри, министром иностранных дел Джайшанкаром, советником по нацбезопасности Аджитом Довалом и секретарем по иностранным делам Винаем Кватрой в целях усиления координации и согласования политики в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Белый дом. В частности, стороны обсудили недавние нападения на коммерческие суда в Красном море и вопросы поддержания безопасности коммерческого судоходства, а также перспективы постконфликтного урегулирования ситуации с Газой и проблему создания двух государств - израильского и палестинского. В воскресенье управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 15 899 человек, 42 тысячи получили ранения, заявил в понедельник представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у движения осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231130/ssha-1912783833.html

https://ria.ru/20231007/konflikt-1901170476.html

https://ria.ru/20231110/bazy-1908567693.html

израиль

красное море

индия

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израиль, красное море, индия, аджит довал, ашраф аль-кидра, владимир путин, хамас, оон, ансар алла, в мире