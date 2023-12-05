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На Украине заявили, что после декабря финансовых средств не будет
На Украине заявили, что после декабря финансовых средств не будет - РИА Новости, 05.12.2023
На Украине заявили, что после декабря финансовых средств не будет
В Киеве заявили, что Украина "на мели", после декабря финансовых средств у нее не будет, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного советника... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:05
2023-12-05T23:05
2023-12-05T23:05
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Киеве заявили, что Украина "на мели", после декабря финансовых средств у нее не будет, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского. "Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря", - приводит издание слова советника. По его мнению, если Украина не получит военную помощь от США, она может потерять контроль над "новыми территориями". Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву потребовал от Белого дома подробных ответов в отношении стратегии по Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, украина, сергей лавров, нато, politico, владимир зеленский, сша, россия, майк джонсон
В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Politico, Владимир Зеленский, США, Россия, Майк Джонсон
На Украине заявили, что после декабря финансовых средств не будет
Советник Зеленского: Киев "на мели", после декабря финансовых средств не будет