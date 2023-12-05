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Нидерланды выделят Украине средства для борьбы с "безнаказанностью" - РИА Новости, 05.12.2023
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21:48 05.12.2023 (обновлено: 21:51 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sredstva-1913993400.html
Нидерланды выделят Украине средства для борьбы с "безнаказанностью"
Нидерланды выделят Украине средства для борьбы с "безнаказанностью" - РИА Новости, 05.12.2023
Нидерланды выделят Украине средства для борьбы с "безнаказанностью"
Нидерланды пообещали выделить Украине 17 миллионов евро для борьбы с "безнаказанностью", говорится в заявлении МИД королевства. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T21:48
2023-12-05T21:51
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дмитрий кулеба
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ГААГА, 5 дек - РИА Новости. Нидерланды пообещали выделить Украине 17 миллионов евро для борьбы с "безнаказанностью", говорится в заявлении МИД королевства. В понедельник и вторник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот посетила Украину и провела встречи со своим коллегой Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским. "Министр иностранных дел Брюинс Слот пообещала Киеву 17 миллионов евро от имени Нидерландов для поддержки Украины в борьбе с безнаказанностью и для восстановления справедливости для украинских граждан, ставших жертвами военных преступлений", - говорится в заявлении, распространенном министерством во вторник. Отмечается, что эти деньги пойдут, в том числе, на укрепление судебной системы на Украине. Ранее стало известно, что правительство Нидерландов выделит более 2 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20231205/podderzhka-1913977772.html
https://ria.ru/20231205/ukraina-1913859504.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нидерланды, киев, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Нидерланды, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Нидерланды выделят Украине средства для борьбы с "безнаказанностью"

Нидерланды пообещали Украине 17 миллионов евро для борьбы с "безнаказанностью"

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 5 дек - РИА Новости. Нидерланды пообещали выделить Украине 17 миллионов евро для борьбы с "безнаказанностью", говорится в заявлении МИД королевства.
В понедельник и вторник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот посетила Украину и провела встречи со своим коллегой Дмитрием Кулебой и Владимиром Зеленским.
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"Министр иностранных дел Брюинс Слот пообещала Киеву 17 миллионов евро от имени Нидерландов для поддержки Украины в борьбе с безнаказанностью и для восстановления справедливости для украинских граждан, ставших жертвами военных преступлений", - говорится в заявлении, распространенном министерством во вторник.
Отмечается, что эти деньги пойдут, в том числе, на укрепление судебной системы на Украине.
Ранее стало известно, что правительство Нидерландов выделит более 2 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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