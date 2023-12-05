https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html

Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО - РИА Новости, 05.12.2023

Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T08:53

2023-12-05T08:53

2023-12-05T08:53

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

дмитрий киселев

владимир путин

нато

в мире

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КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе, заявил во вторник генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира", - заявил Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите. Если представить, добавил он, "что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил, Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели". При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231205/svo-1913797275.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, дмитрий киселев, владимир путин, нато, в мире