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Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html
Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО
Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО - РИА Новости, 05.12.2023
Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО
Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T08:53
2023-12-05T08:53
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дмитрий киселев
владимир путин
нато
в мире
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КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе, заявил во вторник генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира", - заявил Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите. Если представить, добавил он, "что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил, Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели". При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231205/svo-1913797275.html
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сша
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россия, сша, украина, дмитрий киселев, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, НАТО, В мире
Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в СВО

Киселев: в случае поражения России в СВО мир ждет новая колониальная система

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе, заявил во вторник генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира", - заявил Киселев, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите.
Если представить, добавил он, "что Россия проиграет, то не останется страны, которая будет поддерживать ядерный баланс с США в мире и мировое соотношение сил, Россия будет расчленена, а мировое соотношение совершенно изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что американцам нужны ресурсы, а европейцы привыкли жить по колониальной модели".
При этом Киселев выразил уверенность, что "этого не произойдет, но хотелось бы чтобы все коллеги понимали смысл происходящего и роль, которую в этом происходящем играет Россия".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Киселев: Характер и цели СВО на Украине стали глобальными - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Цели СВО стали глобальными, заявил Киселев
08:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДмитрий КиселевВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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