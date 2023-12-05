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Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 05.12.2023 (обновлено: 12:24 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913789587.html
Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться
Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться - РИА Новости, 05.12.2023
Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться
ВСУ нанесли удар по группе украинских военных, которые хотели сдаться в плен, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T06:35
2023-12-05T12:24
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по группе украинских военных, которые хотели сдаться в плен, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил с позывным Купол.&quot;Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие (ВСУ. — Прим. ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно — и киевский режим уничтожил своих военнослужащих&quot;, — сказал собеседник агентства.Всего, по его словам, сдаться пожелали 25 военнослужащих, но их убила своя же артиллерия.С июля на частоте 149.200 работает канал связи для желающих сложить оружие украинских военных.Как рассказывал РИА Новости в октябре боец Южной группировки войск с позывным Кортес, украинская артиллерия добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией. Предположительно, артиллерийскими расчетами, которые наносят удары по бойцам ВСУ, управляют польские наемники.
https://ria.ru/20231119/listovki-1910348937.html
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться

ВСУ нанесли артудар по 25 украинским бойцам, пожелавшим сдаться в плен ВС России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по группе украинских военных, которые хотели сдаться в плен, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил с позывным Купол.
«

"Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие (ВСУ. — Прим. ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно — и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", — сказал собеседник агентства.

Всего, по его словам, сдаться пожелали 25 военнослужащих, но их убила своя же артиллерия.
С июля на частоте 149.200 работает канал связи для желающих сложить оружие украинских военных.
Как рассказывал РИА Новости в октябре боец Южной группировки войск с позывным Кортес, украинская артиллерия добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией. Предположительно, артиллерийскими расчетами, которые наносят удары по бойцам ВСУ, управляют польские наемники.
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