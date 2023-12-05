https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913789587.html

Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться

Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться - РИА Новости, 05.12.2023

Артиллерия ВСУ убила 25 украинских солдат, пожелавших сдаться

ВСУ нанесли удар по группе украинских военных, которые хотели сдаться в плен, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T06:35

2023-12-05T06:35

2023-12-05T12:24

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ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по группе украинских военных, которые хотели сдаться в плен, рассказал РИА Новости замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил с позывным Купол."Выходили на связь на частоте 149.200 военнослужащие (ВСУ. — Прим. ред.), изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно — и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", — сказал собеседник агентства.Всего, по его словам, сдаться пожелали 25 военнослужащих, но их убила своя же артиллерия.С июля на частоте 149.200 работает канал связи для желающих сложить оружие украинских военных.Как рассказывал РИА Новости в октябре боец Южной группировки войск с позывным Кортес, украинская артиллерия добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией. Предположительно, артиллерийскими расчетами, которые наносят удары по бойцам ВСУ, управляют польские наемники.

https://ria.ru/20231119/listovki-1910348937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф