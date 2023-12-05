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В Москве задействовали более 13 тысяч кровельщиков для очистки крыш домов
В Москве задействовали более 13 тысяч кровельщиков для очистки крыш домов - РИА Новости, 05.12.2023
В Москве задействовали более 13 тысяч кровельщиков для очистки крыш домов
Свыше 13 тысяч кровельщиков задействованы в очистке крыш домов после снегопада в Москве, работы продлятся еще несколько дней, рассказал заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:25
2023-12-05T12:25
2023-12-05T12:25
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
снегопад в москве
жкх
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Свыше 13 тысяч кровельщиков задействованы в очистке крыш домов после снегопада в Москве, работы продлятся еще несколько дней, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Работы продлятся еще несколько дней. В них задействовано максимальное количество сил – более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков" - сообщил Бирюков.Заместитель мэра уточнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. "Обращаюсь к горожанам с просьбой быть внимательнее, следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб и ни в коем случае не заходить за ограждения", – сказал Бирюков. В Telegram-канале ведомства сообщили, что в настоящее время продолжается уборка снега с городских улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. "Ведем непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, снегопад в москве, жкх
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, ЖКХ
В Москве задействовали более 13 тысяч кровельщиков для очистки крыш домов
Бирюков: в Москве задействовали более 13 тысяч кровельщиков для очистки крыш
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Свыше 13 тысяч кровельщиков задействованы в очистке крыш домов после снегопада в Москве, работы продлятся еще несколько дней, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся в Telegram-канале
ведомства.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
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"Работы продлятся еще несколько дней. В них задействовано максимальное количество сил – более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков" - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
"Обращаюсь к горожанам с просьбой быть внимательнее, следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб и ни в коем случае не заходить за ограждения", – сказал Бирюков.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что в настоящее время продолжается уборка снега с городских улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий.
"Ведем непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
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