https://ria.ru/20231205/snegopad-1913814066.html

В Москве непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

В Москве непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:36

москва

снегопад в москве

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626515_0:89:3325:1959_1920x0_80_0_0_5274c65e0504bdd2fc1ae377cb5c96af.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, погрузке и вывозу снега", - говорится в сообщении.В материале добавили, что в течение всего светового дня в Москве будут проводить очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - сообщается в материале.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, снегопад в москве, городское хозяйство москвы