https://ria.ru/20231205/snaryady-1914002533.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии - РИА Новости, 05.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии

Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецк и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T23:22

2023-12-05T23:22

2023-12-05T23:22

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецк и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231205/mirnyy-1913981957.html

https://ria.ru/20231205/milli-1913916266.html

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горловка

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в мире, донецк, сцкк, стирол, горловка, донецкая народная республика, нато