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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии - РИА Новости, 05.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/snaryady-1914002533.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии - РИА Новости, 05.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии
Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецк и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T23:22
2023-12-05T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
стирол
горловка
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецк и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231205/mirnyy-1913981957.html
https://ria.ru/20231205/milli-1913916266.html
донецк
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в мире, донецк, сцкк, стирол, горловка, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Стирол, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из натовской артиллерии

ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецк и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель
Вчера, 20:00
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский и Петровский районы регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Американский генерал призывал ВСУ "резать глотки русским", пишут СМИ
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККСтиролГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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