https://ria.ru/20231205/snaryady-1913844598.html
Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов
Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов - РИА Новости, 05.12.2023
Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов
Цифра в 17 миллионов боеприпасов, которую главком ВСУ Валерий Залужный мог попросить у США, взята не с потолка, однако сегодня Запад не может и не хочет дать... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:14
2023-12-05T12:14
2023-12-05T12:14
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
валерий залужный
ллойд остин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Цифра в 17 миллионов боеприпасов, которую главком ВСУ Валерий Залужный мог попросить у США, взята не с потолка, однако сегодня Запад не может и не хочет дать Киеву столько снарядов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". "Что касается 17 миллионов снарядов, вы знаете, это не утопическая цифра, это - расчетная цифра. Я понимаю, как она взялась, как её считал украинский генеральный штаб, почему Залужный эту цифру озвучил. В военной науке есть такие понятия, как расчетные цифры и расчетные боеприпасы. Это не говорит о том, что их должно быть на самом деле 17 миллионов, тем не менее, это не утопия, а желание. Другое дело, что желания должны соответствовать возможностям", - сказал Картаполов.По его мнению, "сегодня этих возможностей в Европе нет, в Соединенных Штатах - практически нет". "А самое главное, у Соединенных Штатов уже нет желания этим заниматься. И это очень явно просматривается, исходя из их последних телодвижений и исходя из заявлений многих спикеров. На самой Украине, кстати, тоже", - подчеркнул депутат, ранее занимавший пост замминистра обороны РФ и руководивший группировкой российских войск в Сирии. Картаполов отметил, что Россия, напротив, мобилизовала свои оборонные мощности и надежды Запада на нехватку боеприпасов и ракет оказались напрасными. "Помните, ведь они сколько раз обещали друг другу, что скоро закончатся ракеты, потом закончатся снаряды, потом закончатся патроны, потом закончатся унитазы и стиральные машины, откуда мы брали чипы для этих самых ракет, а никак не кончаются!.. Пусть не надеются, что у нас что-то кончится - скорее у них всё кончится, а у нас всё только начинается", - заявил Картаполов.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, валерий залужный, ллойд остин, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Ллойд Остин, В мире
Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов
Картаполов: Запад не хочет и не сможет предоставить Киеву 17 миллионов снарядов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Цифра в 17 миллионов боеприпасов, которую главком ВСУ Валерий Залужный мог попросить у США, взята не с потолка, однако сегодня Запад не может и не хочет дать Киеву столько снарядов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина
17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины".
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
"Что касается 17 миллионов снарядов, вы знаете, это не утопическая цифра, это - расчетная цифра. Я понимаю, как она взялась, как её считал украинский генеральный штаб, почему Залужный эту цифру озвучил. В военной науке есть такие понятия, как расчетные цифры и расчетные боеприпасы. Это не говорит о том, что их должно быть на самом деле 17 миллионов, тем не менее, это не утопия, а желание. Другое дело, что желания должны соответствовать возможностям", - сказал Картаполов.
По его мнению, "сегодня этих возможностей в Европе
нет, в Соединенных Штатах - практически нет".
"А самое главное, у Соединенных Штатов уже нет желания этим заниматься. И это очень явно просматривается, исходя из их последних телодвижений и исходя из заявлений многих спикеров. На самой Украине
, кстати, тоже", - подчеркнул депутат, ранее занимавший пост замминистра обороны РФ
и руководивший группировкой российских войск в Сирии
.
Картаполов отметил, что Россия, напротив, мобилизовала свои оборонные мощности и надежды Запада на нехватку боеприпасов и ракет оказались напрасными.
"Помните, ведь они сколько раз обещали друг другу, что скоро закончатся ракеты, потом закончатся снаряды, потом закончатся патроны, потом закончатся унитазы и стиральные машины, откуда мы брали чипы для этих самых ракет, а никак не кончаются!.. Пусть не надеются, что у нас что-то кончится - скорее у них всё кончится, а у нас всё только начинается", - заявил Картаполов.