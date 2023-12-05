https://ria.ru/20231205/snaryady-1913844598.html

Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов

Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов - РИА Новости, 05.12.2023

Картаполов усомнился в способности Запада дать Киеву 17 миллионов снарядов

Цифра в 17 миллионов боеприпасов, которую главком ВСУ Валерий Залужный мог попросить у США, взята не с потолка, однако сегодня Запад не может и не хочет дать... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T12:14

2023-12-05T12:14

2023-12-05T12:14

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

валерий залужный

ллойд остин

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Цифра в 17 миллионов боеприпасов, которую главком ВСУ Валерий Залужный мог попросить у США, взята не с потолка, однако сегодня Запад не может и не хочет дать Киеву столько снарядов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". "Что касается 17 миллионов снарядов, вы знаете, это не утопическая цифра, это - расчетная цифра. Я понимаю, как она взялась, как её считал украинский генеральный штаб, почему Залужный эту цифру озвучил. В военной науке есть такие понятия, как расчетные цифры и расчетные боеприпасы. Это не говорит о том, что их должно быть на самом деле 17 миллионов, тем не менее, это не утопия, а желание. Другое дело, что желания должны соответствовать возможностям", - сказал Картаполов.По его мнению, "сегодня этих возможностей в Европе нет, в Соединенных Штатах - практически нет". "А самое главное, у Соединенных Штатов уже нет желания этим заниматься. И это очень явно просматривается, исходя из их последних телодвижений и исходя из заявлений многих спикеров. На самой Украине, кстати, тоже", - подчеркнул депутат, ранее занимавший пост замминистра обороны РФ и руководивший группировкой российских войск в Сирии. Картаполов отметил, что Россия, напротив, мобилизовала свои оборонные мощности и надежды Запада на нехватку боеприпасов и ракет оказались напрасными. "Помните, ведь они сколько раз обещали друг другу, что скоро закончатся ракеты, потом закончатся снаряды, потом закончатся патроны, потом закончатся унитазы и стиральные машины, откуда мы брали чипы для этих самых ракет, а никак не кончаются!.. Пусть не надеются, что у нас что-то кончится - скорее у них всё кончится, а у нас всё только начинается", - заявил Картаполов.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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сша, вооруженные силы украины, валерий залужный, ллойд остин, в мире