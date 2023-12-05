https://ria.ru/20231205/smi-1913848960.html
СМИ должны защищать международную справедливость, считает главред Синьхуа
СМИ должны защищать международную справедливость, считает главред Синьхуа - РИА Новости, 05.12.2023
СМИ должны защищать международную справедливость, считает главред Синьхуа
СМИ должны защищать международную справедливость и беспристрастность, а также уважать многообразие мировых цивилизаций и обеспечивать платформу для их... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T12:30
2023-12-05T12:30
2023-12-05T12:30
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КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. СМИ должны защищать международную справедливость и беспристрастность, а также уважать многообразие мировых цивилизаций и обеспечивать платформу для их равноправного диалога, заявил во вторник главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на Пятом Всемирном медиа-саммите в Куньмине. "Агентство Синьхуа готово сотрудничать со средствами массовой информации всех стран для дальнейшего улучшения взаимопонимания, укрепления сотрудничества и совместного содействия процессу модернизации человеческого общества", - заявил Люй Яньсун. Он также призвал всех совместно способствовать мирному развитию. "Будучи важной силой содействия миру и развитию, средства массовой информации должны непоколебимо защищать международную справедливость и беспристрастность, объективно отражать инициативы и практические результаты различных стран и международных организаций в поддержании прочного мира во всем мире", - сказал он. Люй Яньсун добавил, что мировые СМИ должны демонстрировать активные усилия стран по укреплению взаимного доверия, разрешению конфликтов, управлению разногласиями и устранению кризисов. Вместе с тем, по его мнению, СМИ должны сосредоточиться на процессе восстановления мировой экономики, подробно освещать прогресс и результаты, достигнутые различными странами в продвижении модернизации, показывать результаты делового сотрудничества между странами и способствовать совместному реагированию международного сообщества на различные вызовы. "СМИ должны уважать многообразие мировых цивилизаций, обеспечивать платформу для равноправного диалога и общения между различными цивилизациями", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913797782.html
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в мире, технологии, куньмин, китай
В мире, Технологии, Куньмин, Китай
СМИ должны защищать международную справедливость, считает главред Синьхуа
Главред Синьхуа Люй Яньсун: СМИ должны защищать международную справедливость
КУНЬМИН (Китай), 5 дек – РИА Новости. СМИ должны защищать международную справедливость и беспристрастность, а также уважать многообразие мировых цивилизаций и обеспечивать платформу для их равноправного диалога, заявил во вторник главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун на Пятом Всемирном медиа-саммите в Куньмине.
"Агентство Синьхуа готово сотрудничать со средствами массовой информации всех стран для дальнейшего улучшения взаимопонимания, укрепления сотрудничества и совместного содействия процессу модернизации человеческого общества", - заявил Люй Яньсун.
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Он также призвал всех совместно способствовать мирному развитию.
"Будучи важной силой содействия миру и развитию, средства массовой информации должны непоколебимо защищать международную справедливость и беспристрастность, объективно отражать инициативы и практические результаты различных стран и международных организаций в поддержании прочного мира во всем мире", - сказал он.
Люй Яньсун добавил, что мировые СМИ должны демонстрировать активные усилия стран по укреплению взаимного доверия, разрешению конфликтов, управлению разногласиями и устранению кризисов.
Вместе с тем, по его мнению, СМИ должны сосредоточиться на процессе восстановления мировой экономики, подробно освещать прогресс и результаты, достигнутые различными странами в продвижении модернизации, показывать результаты делового сотрудничества между странами и способствовать совместному реагированию международного сообщества на различные вызовы.
"СМИ должны уважать многообразие мировых цивилизаций, обеспечивать платформу для равноправного диалога и общения между различными цивилизациями", - подчеркнул он.
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