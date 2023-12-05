https://ria.ru/20231205/shtraf-1913967548.html

В России телеграм-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки

В России телеграм-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки - РИА Новости, 05.12.2023

В России телеграм-канал впервые оштрафовали за рекламу без маркировки

Владелец телеграм-канала "Мой Нижний Новгород" оштрафован за размещение рекламы без соответствующей маркировки, однако сумма штрафа не называется, следует из... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:47

2023-12-05T18:47

2023-12-05T19:46

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технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Владелец телеграм-канала "Мой Нижний Новгород" оштрафован за размещение рекламы без соответствующей маркировки, однако сумма штрафа не называется, следует из релиза нижегородского управления Федеральной антимонопольной службы. Судя по открытым источникам, это первый штраф для телеграм-канала по новому закону. Проверка в отношении ресурса началась после обращения некоего потребителя, которая завершилась в середине сентябре возбуждением дела о нарушении части 16 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе". "В период с 2 сентября по 12 сентября в телеграм-канале опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки. В связи с этим комиссия управления признала рекламу ненадлежащей. Ответственность за отсутствие пометки "реклама" предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). В связи с этим физическому лицу-владельцу телеграм-канала "Мой Нижний Новгород" назначен административный штраф", - говорится в сообщении. Сумма штрафа в сообщении не называется, но отмечается, что правонарушение влечет наложение административного штрафа на физических лиц от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. За каждый ли пост без пометки или в целом, в релизе УФАС не уточняется.Как сообщается в публикации Telegram-канала "Мой Нижний Новгород", "сумма штрафа для владельца канала – физлица – составила две тысячи рублей".С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете - все рекламные материалы, размещаемые в онлайн-пространстве, должны быть четко маркированы и отличимы от обычного контента. За нарушение этого закона на участников рынка могут возлагаться штрафы в размере от 10 тысяч (нижняя граница для физлиц) до 500 тысяч (верхняя граница для организаций) рублей.

https://ria.ru/20231204/shtraf-1913599364.html

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