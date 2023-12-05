https://ria.ru/20231205/sholts-1913960546.html

Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером

Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером - РИА Новости, 05.12.2023

Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером

Только один из десяти немцев оценивает канцлера Германии Олафа Шольца как сильного лидера, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T18:09

2023-12-05T18:09

2023-12-05T18:09

германия

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Только один из десяти немцев оценивает канцлера Германии Олафа Шольца как сильного лидера, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa для журнала Stern. Согласно результатам опроса, рейтинг канцлера упал до "катастрофических показателей": только 10% опрошенных немцев считают Шольца сильным лидером, по сравнению с маем этого года показатель снизился на 13 процентных пунктов. Из опроса также следует, что 31% немцев считают Шольца компетентным, в мае этот показатель составлял 46%. Четверть респондентов думают, что Шольц знает, что движет людьми, и 32% считают его заслуживающим доверия. В то же время 41% немцев считают канцлера приятным человеком, а 42% отмечают, что он говорит понятно. Опрос проводился с 30 ноября по 1 декабря среди 1007 немцев. Погрешность составляет три процентных пункта. В начале декабря Шольц находится на 17 месте в рейтинге популярности немецких политиков, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Ранее канцлера Германии громко осмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране.

https://ria.ru/20231128/sholts-1912354674.html

https://ria.ru/20231204/sholtsa-1913527389.html

германия

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германия, в мире, олаф шольц