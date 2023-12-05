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Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером - РИА Новости, 05.12.2023
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18:09 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/sholts-1913960546.html
Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером
Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером - РИА Новости, 05.12.2023
Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером
Только один из десяти немцев оценивает канцлера Германии Олафа Шольца как сильного лидера, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T18:09
2023-12-05T18:09
германия
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Только один из десяти немцев оценивает канцлера Германии Олафа Шольца как сильного лидера, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa для журнала Stern. Согласно результатам опроса, рейтинг канцлера упал до "катастрофических показателей": только 10% опрошенных немцев считают Шольца сильным лидером, по сравнению с маем этого года показатель снизился на 13 процентных пунктов. Из опроса также следует, что 31% немцев считают Шольца компетентным, в мае этот показатель составлял 46%. Четверть респондентов думают, что Шольц знает, что движет людьми, и 32% считают его заслуживающим доверия. В то же время 41% немцев считают канцлера приятным человеком, а 42% отмечают, что он говорит понятно. Опрос проводился с 30 ноября по 1 декабря среди 1007 немцев. Погрешность составляет три процентных пункта. В начале декабря Шольц находится на 17 месте в рейтинге популярности немецких политиков, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Ранее канцлера Германии громко осмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране.
https://ria.ru/20231128/sholts-1912354674.html
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германия, в мире, олаф шольц
Германия, В мире, Олаф Шольц
Опрос: только десять процентов немцев считают Шольца сильным лидером

Опрос Forsa: только десять процентов немцев назвали Шольца сильным лидером

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Только один из десяти немцев оценивает канцлера Германии Олафа Шольца как сильного лидера, следует из опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa для журнала Stern.
Согласно результатам опроса, рейтинг канцлера упал до "катастрофических показателей": только 10% опрошенных немцев считают Шольца сильным лидером, по сравнению с маем этого года показатель снизился на 13 процентных пунктов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Шольца высмеяли во время его обращения в бундестаге
28 ноября, 14:04
Из опроса также следует, что 31% немцев считают Шольца компетентным, в мае этот показатель составлял 46%.
Четверть респондентов думают, что Шольц знает, что движет людьми, и 32% считают его заслуживающим доверия. В то же время 41% немцев считают канцлера приятным человеком, а 42% отмечают, что он говорит понятно.
Опрос проводился с 30 ноября по 1 декабря среди 1007 немцев. Погрешность составляет три процентных пункта.
В начале декабря Шольц находится на 17 месте в рейтинге популярности немецких политиков, в то время как в начале своей карьеры длительное время занимал второе. Ранее канцлера Германии громко осмеяли в бундестаге во время зачитывания им правительственного обращения по поводу текущего бюджетного кризиса в стране.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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