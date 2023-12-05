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Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке - РИА Новости, 05.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/shakhta-1913864377.html
Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке
Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке - РИА Новости, 05.12.2023
Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке
Территория гаража шахты имени А.А. Скочинского попала под обстрел украинских войск, значительные повреждения получил сам гараж, а также автобус, обеспечивавший... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T13:39
2023-12-05T13:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Территория гаража шахты имени А.А. Скочинского попала под обстрел украинских войск, значительные повреждения получил сам гараж, а также автобус, обеспечивавший работу шахты, сообщили в Telegram-канале министерстве угля и энергетики ДНР. "Рано утром 5 декабря под обстрел вооруженных формирований Украины попала территория гаража шахты имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - рассказали в министерстве. И.о. директора предприятия Дмитрий Хаблов сообщил, что существенные повреждения получило само помещение гаража, сильно пострадал находящийся в боксах транспорт шахты, который обеспечивал ее работу. Хаблов добавил, что оценить ущерб в полном объеме пока невозможно. Разбиты еще два "КРаЗа", всего порядка 16 единиц техники, а также полностью снесен забор гаража. При этом, отметил и.о. директора, шахта "продолжает работать в штатном режиме несмотря ни на что".
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке

Минугля ДНР: ВСУ обстреляли территорию шахты имени Скочинского в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Территория гаража шахты имени А.А. Скочинского попала под обстрел украинских войск, значительные повреждения получил сам гараж, а также автобус, обеспечивавший работу шахты, сообщили в Telegram-канале министерстве угля и энергетики ДНР.
«
"Рано утром 5 декабря под обстрел вооруженных формирований Украины попала территория гаража шахты имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - рассказали в министерстве.
И.о. директора предприятия Дмитрий Хаблов сообщил, что существенные повреждения получило само помещение гаража, сильно пострадал находящийся в боксах транспорт шахты, который обеспечивал ее работу.
Хаблов добавил, что оценить ущерб в полном объеме пока невозможно. Разбиты еще два "КРаЗа", всего порядка 16 единиц техники, а также полностью снесен забор гаража. При этом, отметил и.о. директора, шахта "продолжает работать в штатном режиме несмотря ни на что".
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