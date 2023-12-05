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Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке

Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке - РИА Новости, 05.12.2023

Украинские войска обстреляли территорию шахты в Донецке

Территория гаража шахты имени А.А. Скочинского попала под обстрел украинских войск, значительные повреждения получил сам гараж, а также автобус, обеспечивавший... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T13:39

2023-12-05T13:39

2023-12-05T13:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Территория гаража шахты имени А.А. Скочинского попала под обстрел украинских войск, значительные повреждения получил сам гараж, а также автобус, обеспечивавший работу шахты, сообщили в Telegram-канале министерстве угля и энергетики ДНР. "Рано утром 5 декабря под обстрел вооруженных формирований Украины попала территория гаража шахты имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - рассказали в министерстве. И.о. директора предприятия Дмитрий Хаблов сообщил, что существенные повреждения получило само помещение гаража, сильно пострадал находящийся в боксах транспорт шахты, который обеспечивал ее работу. Хаблов добавил, что оценить ущерб в полном объеме пока невозможно. Разбиты еще два "КРаЗа", всего порядка 16 единиц техники, а также полностью снесен забор гаража. При этом, отметил и.о. директора, шахта "продолжает работать в штатном режиме несмотря ни на что".

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия