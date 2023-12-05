https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

"Слово пацана" — жесть на экране. Стоит ли бояться бандитского сериала

"Слово пацана" — жесть на экране. Стоит ли бояться бандитского сериала - РИА Новости, 05.12.2023

"Слово пацана" — жесть на экране. Стоит ли бояться бандитского сериала

Новый сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" вызывает огромный резонанс и в соцсетях, и в СМИ. Его называют одним из главных телевизионных... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T11:42

2023-12-05T11:42

2023-12-05T12:18

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Новый сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" вызывает огромный резонанс и в соцсетях, и в СМИ. Его называют одним из главных телевизионных открытий сезона. И в то же время видят в нем реальную угрозу для молодежи: вдруг дети начнут играть в бандитские группировки и неизвестно, чем это закончится. Фраза из прошлогоТрагедия в Иркутске, где толпа подростков жестоко убила 15-летнего мальчика на автобусной остановке, еще больше подогрела интерес к фильму. Якобы перед тем, как напасть, у парня спросили: "С какого района, чушпан?" Фразы из конца 80-х давно нет в молодежном лексиконе, но она часто звучит в "Слове пацана".Правда, позже главный подозреваемый сказал полиции, что не смотрел этот сериал. А создатели проекта собираются подать в суд на СМИ, которые поспешили связать несчастный случай с кинолентой.Страх, что режиссеры, а за ними и зрители начнут романтизировать бандитскую атмосферу той эпохи, с одной стороны, логичен, с другой — совершенно неадекватен.Кровь за словоСериал снят по одноименной документальной книге Роберта Гараева о казанских уличных бандах, которые держали в страхе весь город. Подробности взаимоотношений между участниками молодежных группировок, рассказы о том, откуда они взялись и что с ними стало ближе к нулевым, сделали эту работу важной для понимания той эпохи.В книге и фильме показано, как высоко ценились "слова пацанов" в конце 80-90-х, это вынесено и в название. За неверно сказанную фразу могли лишить жизни. "Дал слово — держи, отвечай за слова" — вот четко сформулированный закон улиц.Но сериал Крыжовникова еще и про "кровь на асфальте". И вот здесь невозможна никакая романтизация, в которую периодически скатываются блогеры или писатели: мол, это было "время свободы слова и прекрасных возможностей". В первую очередь это была эпоха звериного перераспределения капитала, яростной борьбы за власть на всех уровнях. И дворовые противостояния оказывались не менее страшными и принципиальными, чем политические дрязги.Эту атмосферу режиссер передает блестяще, а артисты отыгрывают необычайно точно. И не только известные, такие как Сергей Бурунов, Юлия Александрова и Иван Янковский. И юные актеры убедительны, им на удивление органично удалось вжиться в реалии того времени.В сериале есть и явные несостыковки. С точки зрения костюмов, например. Так, героиня Анны Пересильд Айгуль в обычный будний день в белом школьном фартуке, а их надевали только по праздникам. Но, вероятно, здесь это символ чистоты и непорочности. Покрой рубашек тогда был совершенно другим. Пионерские галстуки носили уже не все — и уж тем более не хулиганы. Диалоги тоже не всегда стилистически выстроены. Порой героев начинает сносить в откровенный пафос, а отдельные жаргонизмы, которыми пытаются заменить уличное арго, не вписываются в изображаемые реалии. Но создатели проекта вспомнили и знаковые вещи: модные, дорогие, дефицитные меховые шапки "как у Нади из "Иронии судьбы", на которые копили деньги и которые срывали с головы, аферистов-наперсточников, которых уже не встретишь на улицах городов. Надо ли боятьсяПри этом фильм "Слово пацана" вообще лишен романтического флера. Драки здесь — драки, смерть — смерть. Бескомпромиссность выбора обусловлена суровостью улицы. Сделал шаг — не сдавай назад, бей первым, смейся последним. Все жестоко.Критики проекта боятся, что современные подростки, посмотрев его, ни с того ни с сего снова возьмут в руки заточки и пойдут в прямые конфликты, стенка на стенку. Но фильм же прямо показывает безысходность и бессмысленность подобных действий. Разум в уличных драках не нужен. Интрига — недопустима.А вот порассуждать о ценности художественного отражения времени мы можем. Чтобы лишний раз не вспоминать о "блаженных 90-х, в которых ковалась наша и ваша свобода". На алтаре этой самой свободы — и кровь неразумных подростков, которые вдруг решили поиграть в криминал, и тех, кто в криминал действительно ушел и погиб — бесславно и трагически рано.Иногда искусство бывает чудовищно бескомпромиссным и невероятно непредвзятым. Таков и этот сериал-предупреждение. Важно разумно его считать. И точно не бояться. А может быть, вместе посмотреть и обсудить с детьми.

https://ria.ru/20231129/aigel-1912581068.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть