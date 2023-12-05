https://ria.ru/20231205/sbp-1913948506.html

Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП

Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП - РИА Новости, 05.12.2023

Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП

Россияне смогут проводить C2G платежи, то есть, расчеты с государством, например, оплачивать налоги, через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платежной... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T17:36

2023-12-05T17:36

2023-12-05T17:40

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россияне смогут проводить C2G платежи, то есть, расчеты с государством, например, оплачивать налоги, через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платежной ссылки, следует из презентации менеджера технологических проектов НСПК Никиты Чухачева. По его словам, Национальная система платежных карт (НСПК), то есть операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и ЦБ РФ работают над запуском C2G, взимать с банков плату за проведение таких операций не планируется и пока сценарий с платежными ссылками для расчетов физлиц с государством не будет обязательным для банков-участников СБП. "Никто операции C2G не тарифицирует, ни мы, ни Банк России. Проведение C2G платежей будет обязательным, речь идет о базовых сценариях оплаты, а сценарий оплаты по платежной ссылке пока не обязательный", - сказал он, выступая на технологической конференции НСПК.

https://ria.ru/20230712/sbp-1883698230.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)