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Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП - РИА Новости, 05.12.2023
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17:36 05.12.2023 (обновлено: 17:40 05.12.2023)
https://ria.ru/20231205/sbp-1913948506.html
Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП
Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП - РИА Новости, 05.12.2023
Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП
Россияне смогут проводить C2G платежи, то есть, расчеты с государством, например, оплачивать налоги, через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платежной... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T17:36
2023-12-05T17:40
экономика
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россияне смогут проводить C2G платежи, то есть, расчеты с государством, например, оплачивать налоги, через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платежной ссылки, следует из презентации менеджера технологических проектов НСПК Никиты Чухачева. По его словам, Национальная система платежных карт (НСПК), то есть операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и ЦБ РФ работают над запуском C2G, взимать с банков плату за проведение таких операций не планируется и пока сценарий с платежными ссылками для расчетов физлиц с государством не будет обязательным для банков-участников СБП. "Никто операции C2G не тарифицирует, ни мы, ни Банк России. Проведение C2G платежей будет обязательным, речь идет о базовых сценариях оплаты, а сценарий оплаты по платежной ссылке пока не обязательный", - сказал он, выступая на технологической конференции НСПК.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россияне смогут оплачивать налоги по платежной ссылке через СБП

Россияне смогут проводить C2G платежи с помощью платежной ссылки через СБП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россияне смогут проводить C2G платежи, то есть, расчеты с государством, например, оплачивать налоги, через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платежной ссылки, следует из презентации менеджера технологических проектов НСПК Никиты Чухачева.
По его словам, Национальная система платежных карт (НСПК), то есть операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и ЦБ РФ работают над запуском C2G, взимать с банков плату за проведение таких операций не планируется и пока сценарий с платежными ссылками для расчетов физлиц с государством не будет обязательным для банков-участников СБП.
"Никто операции C2G не тарифицирует, ни мы, ни Банк России. Проведение C2G платежей будет обязательным, речь идет о базовых сценариях оплаты, а сценарий оплаты по платежной ссылке пока не обязательный", - сказал он, выступая на технологической конференции НСПК.
СБП - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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